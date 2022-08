Nouvelle campagne de vaccination: un achalandage progressif au Stade

La clinique de vaccination du Stade olympique a repris du service à 8h40 mercredi, administrant une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 aux Montréalais qui ont répondu présents pour la nouvelle campagne de vaccination massive annoncée hier par la Direction nationale de santé publique.

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est de Montréal , l’achalandage pour l’administration des doses devrait varier de façon progressive au cours des prochains jours, en raison des dates où les Montréalais ont obtenu leur plus récente dose de rappel ainsi que du moment où chaque individu a contracté la COVID-19, le cas échéant.

«Le site est monté pour recevoir 1000 personnes par jour, explique la directrice de la vaccination pour le CIUSSS de l’Est, Caroline Saint-Denis. C’est 200 rendez-vous [qui ont été pris] aujourd’hui.»

«Ce n’est pas le même type de campagne de vaccination que les dernières fois puisque les gens n’ont pas tous eu leurs doses de rappel au même moment, n’ont pas eu la maladie non plus au même moment, [ce qui] vient influencer le moment pour venir chercher cette dose-là, explique-t-elle. On a choisi d’y aller en mode rendez-vous seulement, mais on va s’adapter en fonction de l’achalandage.»

Mme Saint-Denis ajoute qu’il est ainsi particulièrement important pour les Montréalais de valider leur éligibilité à recevoir une quatrième dose sur le site web du gouvernement du Québec avant de prendre un rendez-vous. «C’est trois mois post-maladie et cinq mois post-vaccin», précise-t-elle.

Un homme préparant les doses de vaccin à la clinique du Stade olympique. /CP: Adrien Banville, Métro

La vaccination des enfants ne sera par ailleurs pas offerte à la clinique du Stade olympique, son administration étant réservée aux CLSC, qui offre un environnement jugé plus adéquat.

«L’achalandage en CLSC est somme toute assez important, indique Mme Saint-Denis. Les rendez-vous sont pleins à 70-80% tout le temps pour les petits. Environ 200 doses sont données par jour.»

La campagne de vaccination lancée mardi s’adresse pour l’instant aux personnes de 75 ans et plus. Dès le 22 août, celles de 60 ans seront elles aussi appelées à recevoir leur dose de rappel, suivies de la population générale de 18 ans et plus le 29 août.