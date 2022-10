Parc Honoré-Mercier: le nouveau skatepark a été inauguré

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a célébré hier l’inauguration du skatepark Honoré-Mercier. Depuis 2019, un comité de citoyens, des organismes du quartier, l’Association Skateboard Montréal et les équipes de l’arrondissement s’affairaient au développement de ce projet.

«Je tiens à saluer l’excellent travail des équipes de l’arrondissement. Je tiens également à féliciter le comité de citoyens et l’Association Skateboard Montréal, sans qui le skatepark n’aurait pu être aussi bien adapté aux besoins des amateurs de skate et de trottinette», a déclaré le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

2 M$ investis

Un investissement de 2 M$ de dollars a été nécessaire pour faire sortir de terre cette aire de sports à roulettes.

La somme a été répartie au Programme décennal d’immobilisations (PDI) du Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE) et du PDI de l’arrondissement dans le cadre du programme de réaménagement des parcs.

La firme Groupe-Conseil Génipur avait obtenu en septembre 2020 un contrat pour des services en ingénierie et les travaux de construction se sont déroulés de juillet à l’automne 2021.

La création de ce skatepark, vient répondre à un besoin tant au niveau sportif qu’au niveau social, selon l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«Tous et toutes ont leur place dans le parc Honoré-Mercier et celui-ci permet aujourd’hui aux passionné-e-s de sports à roulettes de se rassembler et de s’attacher peut-être plus intimement au quartier», a souligné Pierre Lessard-Blais.

Une conception qui tient compte de l’environnement

Le nouveau skatepark vient s’insérer dans Mercier-Est, tout en respectant l’environnement déjà présent.

«Plusieurs éléments ont été pris en compte dans la réalisation du skatepark, notamment la préservation des vues sur le fleuve, le caractère champêtre du site, la proximité de la Promenade Bellerive, l’impact de la nouvelle infrastructure et la gestion des eaux de ruissellement », détaille l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Un seuil a été aménagé dans l’axe de la rue Liébert pour sécuriser le secteur utilisé par les piétons, les cyclistes de la route verte et les véhicules de service. Ce dernier comprend une halte cyclable avec borne de réparation, des supports à vélo et une fontaine à boire.

Il oriente également les piétons vers un nouveau sentier éclairé qui mène à la Promenade Bellerive.

L’aménagement d’une infrastructure verte, qui servira à rediriger les eaux de ruissellement vers le fleuve lors de fortes pluies, est en cours de développement.