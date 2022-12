La Fête des lutins au Marché Maisonneuve!

Il y a eu de l’action le 17 décembre au Marché Maisonneuve alors que les familles ont pu profiter de leur magasinage des Fêtes pour acheter sapins ou fleurs de Noël, trouver des cadeaux gourmands ou réserver leurs emplettes pour les soupers de Noël. Elles ont pu aussi participer à une foule d’activités extérieures pour enfants comme le parcours de miniputt hivernal et les jeux gonflables.

Des breuvages et aliments festifs étaient offerts dans une ambiance des Fêtes. Les enfants ont pu déguster gratuitement des chocolats chauds et les plus vieux ont pu apprécié vin chaud, bières et café.



Des mascottes d’elfes et de lutins se sont amusées avec les enfants pendant la majeure partie de la journée et une Chorale de Noël a aussi été entendue en cette journée spéciale au Marché!

