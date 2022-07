Héritage des Beaux-Arts

Le marché Maisonneuve est un des marchés publics les plus connus de Montréal, avec les marchés Atwater et Jean-Talon. On y trouve des étals d’une dizaine de commerçants, tels qu’une poissonnerie, une boucherie, un marchand de fruits et légumes, une fromagerie, un fleuriste, une boulangerie ou une épicerie fine. Les marchands sont très sympathiques et les prix sont abordables.

Depuis 1995, le marché se trouve dans un nouvel édifice. Non loin de celui-ci se trouve l’ancien bâtiment du marché, qui a été dessiné par Marius Dufresne. L’architecture de celui-ci, issue du mouvement architectural et urbanistique City Beautiful, vaut le coup d’œil! Ce courant est né à Chicago en 1893. Il met de l’avant la beauté et l’efficacité des villes.

De plus, une fontaine se trouve devant l’ancien bâtiment, sur la place du marché. Une importante sculpture d’Alfred Laliberté, La fermière, trône au milieu des jets d’eau. Il fait bon s’y asseoir pour profiter du soleil matinal durant l’été.

Sur l’avenue Morgan, une autre œuvre du sculpteur est visible: Les petits baigneurs, au Bain Morgan. Il s’agit d’un édifice important construit en 1916 et hérité du mouvement des Beaux-Arts. Il a également été dessiné par Marius Dufresne.

Ses colonnes jumelées, ses escaliers et sa balustrade sont majestueux. On peut aussi observer les sculptures d’Arthur Dubord sur la travée de l’édifice, qui a d’ailleurs hébergé une école de police de 1920 à 1960. Sa piscine permet aujourd’hui de s’y baigner gratuitement durant l’année.

Bien qu’elle soit en cours de réhabilitation et d’agrandissement, la bibliothèque Maisonneuve est un autre lieu patrimonial à visiter. Véritable carrefour citoyen, elle a aussi été dessinée par Marius Dufresne.

Ce bâtiment abritait autrefois l’hôtel de ville de l’ancienne municipalité de Maisonneuve ainsi que l’Institut du radium de l’Université de Montréal. D’imposantes armoiries en céramique sont d’ailleurs encore présentes sur le plancher.

Aujourd’hui, la bibliothèque propose une vaste collection d’ouvrages à emprunter gratuitement ainsi que des activités accessibles à tous.

Intérieur du magasin Le Bièrologue / Le Vinologue. Crédit photo: Ambre Giovanni

Le Bièrologue / Le Vinologue Montréal

Quelques rues plus loin, la boutique québécoiseLe Bièrologue / Le Vinologue Montréal offre une vaste sélection de bières, de vins et de cidres locaux. Une section sans alcool propose également des cocktails, des cidres ou des jus. On peut aussi y dénicher des produits exclusifs et de saison, tels que la salicorne ou des plats à base de citrouille à l’automne.

Théâtre Denise-Pelletier

Sur la rue Sainte-Catherine, le Théâtre Denise-Pelletier se destine aux adolescents et aux adultes. Il abrite deux salles de spectacle, une salle de répétition et un atelier. Chaque année, il accueille cinq millions de visiteurs et 50 000 étudiants. Avec son intérieur aménagé par le décorateur Emmanuel Briffa, il a longtemps été considéré comme le plus beau théâtre de Montréal. Il fut d’abord un cinéma, nommé le Théâtre Granada.

Le texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.