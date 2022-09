Écoles à L’IDS: «il est plus que temps d’agir»

Alors que la campagne électorale bat son plein, les citoyens de L’Île-des-Sœurs continuent de réclamer une troisième école pour répondre aux besoins de la communauté étudiante insulaire.

C’est qu’actuellement on ne trouve que deux écoles primaires et aucune école secondaire à L’Île-des-Sœurs.

En 2019, des dizaines de classes de l’école des Marguerite avaient été aménagées dans une tour de bureaux de la place du Commerce en raison du manque de places. Une situation dite temporaire, qui persiste depuis bientôt trois ans.

L’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) lance notamment un appel aux pouvoirs publics pour qu’ils livrent sans plus tarder une troisième école primaire, en plus d’offrir un parcours secondaire complet.

«Il n’est pas normal que des locaux temporaires servent d’école élémentaire juste à côté d’une autoroute», estime le président de l’APRIDS, Daniel Manseau.

Selon les membres de l’APRIDS, de nombreux adolescents de l’Île doivent traverser la ville afin de poursuivre leur parcours scolaire.

«Comme dans toute autre localité de 22 000 habitants, les enfants de L’Île-des-Sœurs devraient pouvoir recevoir à proximité une instruction complète. J’invite les parents à se mobiliser pour faire avancer les choses», clame M. Manseau.

Selon les données de l’APRIDS, environ 1300 enfants fréquentaient les écoles primaires de l’Île et à peine plus de 200 jeunes avaient accès à une école secondaire située à distance raisonnable à Verdun, soit l’école Monseigneur-Richard. Une situation qui pourrait empirer avec les années.

«Le dernier recensement de 2021 montre que le nombre de jeunes de 10 à 19 ans a augmenté de 20% à L’Île-des-Sœurs. On a dénombré 1975 jeunes dans cette tranche d’âge, soit 335 de plus qu’en 2016. On peut supposer qu’avec tous les projets de construction de logements prévus, la croissance démographique du quartier n’est pas près de s’arrêter», explique l’APRIDS.

Le conseil d’arrondissement de Verdun a adopté, le 7 juin dernier, une motion pour inciter les candidats et candidates aux élections provinciales de faire de la troisième école à L’Île-des-Sœurs leur priorité.