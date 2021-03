Redonner un accès rapide à la station LaSalle pour les Insulaires

De nombreux chantiers sont en cours sur le territoire de L’Île-des-Sœurs, causant certains ralentissements à la circulation. Des résidents demandent alors que la ligne d’autobus 12 de la Société des transports de Montréal (STM) desserve de nouveau la station de métro LaSalle.

Ils se mobilisent pour ravoir cet arrêt retiré en 2016 puisque les usagers ont dû se tourner vers le circuit de bus 168. Celle-ci serait bien souvent au maximum de sa capacité et ne mène plus à la station McGill. Les citoyens souhaitent ainsi un meilleur accès à la ligne verte du réseau de métro.

L’Association des propriétaires et des résidents de L’Île-des-Soeurs (APRIDS) estime que les détours des chantiers, notamment ceux de Signature sur le Saint-Laurent (SSL), des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) et d’Hydro-Québec ont occasionné beaucoup de «temps perdus» pour les utilisateurs du transport en commun.

Bientôt, les travaux du Réseau express métropolitain (REM) près de la future station à l’île et ceux du boulevard de l’autoroute Bonaventure aggraveront la situation, craint l’APRIDS.

«C’est une question de priorités. Il faut redonner un accès rapide à la ligne verte, en accédant à la station LaSalle. La STM et l’arrondissement peuvent créer un comité pour y arriver. L’APRIDS est intéressée à y participer et à contribuer à la recherche de solutions», soutient par voie de communiqué le président de l’APRIDS, Daniel Manseau.

L’association a d’ailleurs formé un comité qui a déjà réfléchi à des solutions.

Étude à venir

En conseil d’arrondissement, la conseillère Marie-Andrée Mauger, qui est également membre du conseil d’administration de la STM, a fait savoir qu’une étude sera lancée lorsque le chantier du pont Samuel-De Champlain sera complété, c’est-à-dire une fois que SSL aura démobilisé le carrefour de la rue Gilberte-Dubé et du boulevard Gaétan-Laberge.

Cette étude vise à vérifier la faisabilité d’installer une piste cyclable des deux côtés de Gilberte-Dubé et d’en faire un corridor à double-sens jusqu’à l’angle Rushbrooke. Dans un tel scénario, une voie rapide serait dédiée en direction de la station LaSalle, en plus de renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

En février, l’APRIDS aurait transmis une demande à l’arrondissement et à la STM pour redonner un accès plus direct à la station de la rue Caisse. «Un accès perdu sans consultation des citoyens», dénonce-t-on dans le communiqué.

L’association est insatisfaite des réponses reçues puisque rien ne serait prévu à court terme.

«La STM a vu l’achalande de la ligne 12 diminuer de 20 % au détriment de la ligne 168 qui déborde», souligne l’APRIDS.

Selon un sondage de l’association effectué en 2015, 85% des utilisateurs du circuit 12 désiraient conserver cet accès vers la station LaSalle.