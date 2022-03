Lachine recule devant le projet Jays Care

Le conseil de la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, a résilié le contrat de service pour la réfection du terrain de baseball no 1 au parc LaSalle pour des raisons budgétaires. Cette décision met ainsi fin au projet qui devait donner une nouvelle vie à l’installation sportive vieille de plus de 40 ans.

Ce projet de réaménagement majeur était subventionné en collaboration avec la Fondation Jays Care qui avait promis la somme de 150 000 $. Cependant, la fondation et la Ville de Montréal ont été incapables de s’entendre sur certains détails du projet, notamment sur le fait que malgré ces travaux, le terrain n’aurait pas été aux normes afin d’accueillir des compétitions.

«L’entente était très difficile avec Jays Care. Ils avaient leur propre vision et leurs propres exigences. La Ville de son côté est un animal lent et qui a aussi ses règles à suivre», soutient la mairesse de Lachine.

En plus du retrait de la fondation, la facture estimée pour la réalisation du réaménagement du terrain s’est avérée plus importante que prévu. Ce qui devait coûter tout au plus sous les 400 000 $ s’élèverait plutôt à une somme d’entre 387 000 $ et 716 000 $, selon la firme Concept Paysage.

Ces augmentations sont causées en grande partie par les effets économiques de la pandémie mondiale sur le prix des matériaux de construction et la main-d’œuvre, selon l’Arrondissement.

«On est tout aussi déçus de cette situation. Nos gens aux loisirs ont travaillé pendant plus d’un an pour que ce projet se réalise, mais on se demandait si on allait finir par débourser plus de 1 M$ pour y arriver», exprime Mme Vodanovic.

Coup dur pour le baseball lachinois

C’était grâce aux efforts des bénévoles de l’Association de baseball de Lachine (ABAL) que la fondation avait choisi Lachine pour bénéficier de son programme Field of Dreams, en automne 2020.

Les travaux devaient inclure notamment le remplacement de clôtures, des filets protecteurs sur la ligne des premier et troisième buts et l’ajout d’une clôture de fond de terrain. La réfection devait commencer dès le printemps 2022.

«Un an de planification, à mettre nos efforts et notre temps bénévolement. C’est triste […] Je suis désolé d’avoir laissé tomber nos membres, nos bénévoles, mais surtout nos joueurs, nos jeunes», a écrit le président de l’ABAL, Derek Pierson, sur la page Facebook de l’association sportive.

Aucune mise à jour n’a été apportée à ce terrain depuis plus de 40 ans.

Comme bénévole de plus de 10 ans pour cette association, on a tout fait pour que le projet soit réalisé. Derek Pierson, présidant de l’ABAL

Changement de cap

Le terrain no 1 de baseball du parc LaSalle n’est pas la seule installation sportive à Lachine qui nécessite des travaux d’entretien. En abandonnant le projet Jays Care, l’administration de l’arrondissement souhaite mieux utiliser ses ressources afin d’entretenir le plus d’installations possible.

«Il y a d’autres terrains qui sont dans un pire état que celui-là et qui sont aussi très utilisés. On va plutôt maximiser notre agent dans l’entretien, dès cet été, comme ça nous avait été demandé par les associations sportives», promet la mairesse.

Malgré le fait que l’arrondissement avait mis 245 000 $ de côté pour la reconstruction du terrain de baseball, il est trop tôt pour savoir combien Lachine prévoit pour l’entretien de ses installations sportives pour la saison estivale de 2022, selon Mme Vodanovic.

Au moment d’écrire ces lignes, la Fondation Jays Care n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue.