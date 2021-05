Lachine: 245 000$ pour la réfection d’un terrain de baseball

L’entente entre l’arrondissement Lachine et la Jays Care Foundation, l’organisme de l’équipe de baseball des ligues majeures, les Blue Jays de Toronto, est finalement confirmée. Un montant de 150 000$ pour la réfection du terrain no. 1 du parc LaSalle.

De son côté, l’arrondissement ajoutera jusqu’à 245 000$ pour exécuter les travaux. Lachine avait été sélectionné pour cette bourse à l’automne dernier grâce aux efforts de l’Association de baseball amateur de Lachine (ABAL). L’accord a été officialisé par le conseil, le 3 mai.

Certains règlements de la Ville de Montréal empêchaient l’association sportive d’avoir la charge du projet. Il a donc été entendu que l’argent serait remis à l’arrondissement pour donner cours aux travaux de réfection.

«Nous sommes très enchantés d’apprendre cette nouvelle encourageante. Nos jeunes seront maintenant choyés avec cette nouvelle surface de jeu.» -Denis Boucher, président de l’ABAL

«Nous saluons le dévouement des bénévoles de l’ABAL pour leur initiative d’aller chercher des fonds», souligne la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Ces derniers ont dû démontrer à la fondation l’importance de ce terrain et du sport pour la communauté lachinoise, ainsi que l’état lamentable dans lequel il se trouve.

Aucune mise à niveau de l’espace de jeu n’a été réalisée depuis plus d’une quarantaine d’années.

Les travaux d’amélioration incluent le remplacement des clôtures, des filets de protection sur la ligne des premier et troisième buts et l’ajout d’une clôture de fond de terrain. Un nouvel abri pour les joueurs ainsi qu’une mise à niveau des champs intérieur et extérieur sont également prévus.

La réfection du terrain no. 1 est prévue au printemps 2022. Les plans et devis seront conçus entre temps.

Une cérémonie d’ouverture sera planifiée avec la Jays Care Foundation, à la fin des travaux.

«Nous sommes fiers de soutenir les projets et les programmes pour les enfants et les adolescents du Québec», a déclaré par communiqué le directeur général de la fondation, Robert Witchel.

Utilisation des terrains

Le nouveau terrain de baseball pourra accueillir des matchs de catégorie bantam, des championnats régionaux et provinciaux et permettre l’entraînement de niveau AA.

Il est impossible d’utiliser les terrains no. 1 et 2 en même temps en raison de leur proximité. Ce faisant, le terrain no. 2 sera converti en espace vert.

Cette subvention de la fondation Jays Care s’inscrit dans le programme Field of Dreams. Douze régions au Canada ont reçu en 2020 un financement pour la construction de nouveaux terrains.

395 000$

La somme estimée des travaux de réfection du terrain de baseball.