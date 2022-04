La collecte environnementale du printemps approche à Dorval

La Ville de Dorval se prépare à son grand ménage de printemps! Elle organise sa collecte environnementale bisannuelle le 16 avril, entre 9h et 17h, dans le stationnement du parc Ballantyne. Cette fois-ci, il sera possible de faire déchiqueter des documents sur place.

Les résidus domestiques dangereux (RDD), les résidus de technologies de l’information et des communications (TIC) et les articles en polystyrène (plastique numéro 6) pourront y être déposés. Cependant, cette collecte s’adresse aux citoyens seulement, et non aux entreprises; une preuve de résidence sera exigée.

Les Dorvalois pourront se départir de vieux ordinateurs, téléphones, peintures et plastiques sous forme de mousse, pour en nommer quelques-uns. Voici une liste complète des RDD et des produits électroniques acceptés.

Ceux qui voudront se rendre à la collecte devront suivre des instructions particulières concernant la COVID-19. Notamment, les RDD devront être déposés dans le coffre arrière et séparés dans des contenants étanches. On demande aussi aux conducteurs de rester dans leur voiture et d’ouvrir le coffre pour permettre aux employés de récupérer les déchets.

Toutes les consignes en lien avec la COVID-19 sont affichées ici.