Denis Boucher, monument du baseball à Lachine

Entouré d’uniformes verts et jaunes, certains hauts comme trois pommes, Denis Boucher est la vedette de la soirée de lancement de la saison de baseball à Lachine. Entre deux interactions sociales, le baseballeur de renommée nous parle de sa carrière et de ses passe-temps.

Ce lancement de saison de la ligue mineure de baseball est le premier depuis 2007 sans Denis Boucher en tant que président de l’Association de Baseball amateur de Lachine. M. Boucher avait repassé le flambeau à Derek Pearson en novembre dernier.

Pas de craintes, l’ancien lanceur des Expos de Montréal ne part pas bien loin. Il continue d’ailleurs à entraîner son fils dans l’équipe junior (19-23 ans), Terrence Boucher, et sert de coach lors de certains matchs.

Impliqué à Lachine

Dans l’association de baseball de Lachine depuis 20 ans, Denis Boucher a commencé comme entraîneur pour suivre ses fils dans leur pratique du baseball, pour en finir président en 2007.

Pour lui, les Lachinois ne le traitent pas différemment de par son parcours en Ligue majeure. « Les gens étaient contents que je m’implique dans l’association. Maintenant, je suis une personne normale, ils se sont habitués à me voir. »

Mais les Lachinois sont quand même fiers, et ont décidé de lui rendre honneur. Pour le match de lancement de saison qui opposait l’équipe junior des A’s de Lachine aux Expos de Dollard-des-Ormeaux ce lundi 20 juin, un discours élogieux fut prononcé par le nouveau président de l’association, Derek Pearson, ainsi que par la conseillère municipale à Lachine, Vicki Grondin.

Une carrière immortalisée

Le numéro 38 sera officiellement retiré des maillots des A’s de Lachine pour rendre hommage à l’ancien lanceur des Expos de Montréal. « 2022 sera la dernière année qu’un joueur de Lachine portera le numéro 38, » annonça Derek Pearson. Le numéro 38 a été accroché à la clôture du stade pour rappeler son « impact sur l’association et dans la communauté,» a ajouté le président des A’s.

Au-delà du baseball, M. Boucher a aussi entraîné les jeunes en hockey, et même en soccer pendant quelque temps.

Vicki Grondin a à son tour décrit le recruteur des Yankees comme « un homme engagé » qui représente « un modèle inspirant pour les jeunes».

Engagé, mais pas seulement dans le baseball. Pour les élections municipales de 2021, M. Boucher s’est présenté comme candidat à Lachine sous la bannière d’Ensemble Montréal, après avoir été sollicité par Denis Coderre qu’il connaît de longue date.

« Ça faisait plusieurs années que je m’occupais du baseball, je me suis dit que je pourrais peut-être m’occuper d’autres choses à Lachine, » admet-il. Interrogé sur la possibilité de se présenter à nouveau aux prochaines élections, Denis Boucher rigole. « Pour l’instant non, je suis passé à autre chose, » conclut-il.

Du baseball au plus haut niveau



Denis Boucher, né à Lachine en 1968, est entré en Ligue majeure de baseball en 1991 comme lanceur. Recruté d’abord par les Blue Jays de Toronto, il intégra les Expos de Montréal en 1993 où il y connu le pic de sa carrière. En cinq matchs, il ne vécut qu’une seule défaite.



C’est le premier joueur québécois à participer à un match de ligue majeure en 20 ans, après Claude Raymond.



Boucher joua aussi à San Diego et pour Cleveland rapidement. Mais des blessures au bras l’empêchèrent de continuer de joueur en ligue majeure, qu’il quitta en 1994 après quatre ans.



« C’est toujours le fun de jouer, jusqu’à qu’on soit plus capable. Être entraîneur, c’est l’autre façon de rester impliqué dans le baseball » confie-t-il.



L’ancien lanceur des Expos devint entraîneur de son ancienne équipe à Montréal, puis recruteur à Washington où l’équipe s’est établie. En 2003, il devint l’entraîneur des lanceurs de l’équipe nationale canadienne. Boucher les emmena aux Jeux olympiques de 2004 et 2008, à plusieurs compétitions panaméricaines, et à la Classique mondiale de baseball. Denis Boucher est actuellement recruteur pour les Yankees de New York.