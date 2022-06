Annulation des Mardis Cyclistes de Lachine

Après deux éditions ratées à cause de la pandémie, les Mardis Cyclistes n’auront pas lieu cet été.

Dans un communiqué de presse datant du 27 juin, Les Mardis Cyclistes ont annoncé ne pas être en mesure d’assurer le bon déroulement de l’événement annuel de 2022. L’incertitude entourant la situation de santé publique actuelle et la levée des mesures sanitaires au printemps seraient la cause de cette annulation.

C’est la troisième année consécutive que les Mardis Cyclistes n’auront pas lieu, depuis la création de la course en 1978 par Joseph « Tino » Rossi.

La course, qui s’étend sur 10 semaines dans les rues de Lachine, a débuté avec 7 coureurs, et en a accueilli 60 000 à sa dernière édition en 2019. Un circuit de 1,62km est d’habitude fermé autour du parc LaSalle pour accueillir les coureurs tous les mardis soir de juin, juillet et août.

Les Mardis Cyclistes assurent qu’ils profiteront de l’été sans course pour réorganiser la structure et améliorer l’événement à Lachine.

« Ensemble, nous travaillons déjà pour que les Mardis de Lachine reviennent en force dès la saison prochaine et qu’ils soient meilleurs que jamais! » a commenté la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Les courses de vélo lachinoises reviendront pour l’édition 2023 autour du parc LaSalle.