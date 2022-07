Le festival aura lieu du 5 au 15 août dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Nettoyage de berges et soirée de lancement d’un festival à Lachine

La soirée de lancement du Festival de la Virée du Saint-Laurent aura lieu à la terrasse festive de la Bronzette au nouveau parc riverain de Lachine le 17 juillet de 10h à 18h. Pour sa troisième édition, le festival organise un nettoyage de berges avec Organisation Bleue, suivi d’un apéritif animé par le DJ KILOJULES de 14h à 18h.

Fondé par les groupes de musique Qualité Motel et Valaire, le festival s’installe dans plusieurs villes au bord du fleuve du Saint-Laurent du 5 au 15 août. Des événements musicaux et autres festivités seront combinés avec des activités dans le but d’améliorer la conscience écologique de chacun.

Le festival débutera le 5 août à Rimouski, et se déplacera le 8 août à Sainte-Anne-des-Monts, le 10 août à Mont-Louis, le 12 août à Petite-Vallée, et enfin le 15 août à Gaspé.

Un groupe de musique à bord d’un voilier fera le parcours des endroits où aura lieu le festival le long du fleuve Saint-Laurent jusqu’au golfe du Saint-Laurent en Gaspésie. En collaboration avec Telus, la tournée en bateau a donné lieu l’année dernière à une websérie qui raconte l’aventure navale du groupe de musique Qualité Motel, le projet parallèle du groupe Valaire.

Le festival prévoit devenir une tradition estivale où différents groupes de musique pourront parcourir le fleuve en voilier chaque année pour découvrir le Québec d’une autre manière.