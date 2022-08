Lachine s’équipe de 20 radars pédagogiques

Dans un objectif de sécuriser les rues de l’arrondissement, Lachine vient de faire l’acquisition de 20 radars pédagogiques disposés dans différentes rues.

2 radars serviront principalement aux grandes artères, 6 radars seront installés de manière permanente aux abords des écoles, et 12 radars seront mobiles et auront pour objectif d’identifier les rues les plus dangereuses de l’arrondissement.

Cette mise en place de radars pédagogiques a pour ambition de pouvoir étudier les habitudes de conduite sur ces différentes portions dans l’arrondissement afin de pouvoir par la suite mettre en place des stratégies afin de limiter la vitesse sur les voies où les automobilistes circulent trop rapidement.

«Chaque jour, des citoyens me demandent de rendre leur rue plus sécuritaire. Nous aimerions être capables de tout faire en même temps, mais nous n’avons pas les ressources financières. Nous devons y aller progressivement. Les radars vont nous aider à prioriser», explique la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, par voie de communiqué.

L’acquisition de ces radars a été couverte par une subvention octroyée par le ministère des Transports du Québec, soit à hauteur de 151 483 dollars.