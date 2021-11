Maja Vodanovic nommée au comité exécutif

La mairesse de Lachine, Maja Vodanovic a été sélectionnée au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle assumera la responsabilité de la concertation avec les arrondissements et du service de l’eau.

«Je pense que c’était vraiment une progression naturelle. On sait comment la machine marche et on peut offrir notre soutien à la ville centrale», exprime Mme Vodanovic.

Le premier mandat de la mairesse sera d’assurer la coordination des services centraux de base, la coordination de projets et d’activités en collégialités avec les arrondissements. Ce secteur s’occupe notamment des opérations locales de déneigement, de mobilité, de gestion animalière et de propreté.

Le deuxième mandat de Mme Vodanovic à la ville-centre sera d’assurer le service de l’eau. Ce secteur a pour mission de fournir l’eau potable à la collectivité, de gérer les eaux pluviales et les eaux usées.

«La gestion de l’eau est la raison pour laquelle je suis rentrée en politique . Je suis très fière de prendre ce rôle aujourd’hui», ajoute la mairesse de l’arrondissement.

Les membres du comité exécutif offriront plus de détails sur les actions prioritaires à entreprendre en 2022 prochainement.

«Notre comité exécutif reflète la diversité de Montréal et sera à l’écoute de l’ensemble de la population. C’est d’ailleurs sur cette base que la population nous a accordé sa confiance», rappelle la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La première réunion du comité a lieu le jeudi 25 novembre.