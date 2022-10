Spectacle de cirque Octave présenté à Dorval

Dimanche 6 novembre, à 11 h, la Cité de Dorval présente le spectacle Octave à l’auditorium Serge Nolet de l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII ,1301, avenue Dawson.

Ce spectacle conçu pour les 5 à 12 ans raconte l’histoire d’Octave, ce cher grand-père, qui doit quitter la maison dans laquelle il a passé toute sa vie. Pour coordonner ce déménagement en pleine pandémie, il fait appel à son petit-fils, un jeune homme bienveillant, motivé, enjoué, mais un peu maladroit.

Très réticent à ce déracinement, grand-papa Octave ne cesse de troubler le bon déroulement des opérations. Heureusement que le déménageur sérieux arrive pour les aider! Sérieux… Vraiment? Peut-être pas tant que ça! Alliant acrobaties, trampomur, jonglerie et musique en direct, ce trio clownesque offre un spectacle tendre et hilarant, rythmé, émouvant et rempli de surprises !

Pour plus d’information sur le spectacle et pour l’achat de billets, consultez le www.ville.dorval.qc.ca.

L’Asie du Sud-Est et l’Italie au menu

Des conférences gratuites sont offertes en format hybride, à la bibliothèque de Dorval et en ligne. L’inscription à l’avance est requise en se rendant à www.ville.dorval.qc.ca.

La rédactrice de guides de voyage Jennifer Doré Dallas présente, le 16 novembre, à 19h30, son voyage à travers cinq pays et 100 jours de découvertes en Asie du Sud-Est. Temples, nature exotique, métropoles, marchés et cours de cuisine seront à découvrir.

Le 30 novembre, à 19h30, Hélène Laurendeau, nutritionniste, personnalité médiatique et spécialiste des voyages gourmands, offre une conférence qui se présente comme un récit de voyage sur les routes de différentes régions de l’Italie, pour partir à la découverte et mieux connaître des produits chouchous.

Il sera possible d’y découvrir le fameux prosciutto de Parme, le célèbre parmesan, les pâtes, le vinaigre balsamique de Modène, la délicieuse huile d’olive et, bien sûr, les bienfaits pour la santé du régime méditerranéen.