Le dernier refuge de l’Ouest de Montréal menace de fermer

Le seul centre d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance entre Saint-Henri et Sainte-Anne-de-Bellevue menace de fermer ses portes fin février, et aucun local n’a été trouvé jusqu’ici.

Tenue par l’organisme Ricochet, la halte-transition de Pierrefonds est la seule ressource d’urgence pour dormir dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Le point de service ouvert 24h/7 est très prisé, ayant hébergé 316 personnes en 2021 alors qu’il ne compte que 32 lits.

Selon la directrice générale d’Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et de Ricochet, Tania Charron, son équipe «fait des efforts soutenus pour trouver un local, n’importe où entre Lachine et Sainte-Anne-de-Bellevue», mais aucune solution n’a été trouvée.

La halte chaleur que l’OBNL a ouvert l’hiver dernier à Lachine ne rouvrira pas non plus ses portes cette année par manque de local et de fonds.

Actuellement, la halte-transition refuse en moyenne cinq personnes par jour «et on est qu’au mois d’octobre, déclare Mme Charron. On sait que notre occupation double en hiver [et] que notre offre va être insuffisante pour la demande».

Le défi de se relocaliser

Le centre de Pierrefonds occupe un local prêté par le CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal depuis 2020. L’entente sans frais devait donner le temps à l’organisme de trouver un local permanent pour son centre communautaire avant le 28 février 2023, date à laquelle la halte-transition doit libérer les lieux.

«On crie qu’on a besoin d’un nouveau local depuis le mois de novembre de l’année passée», déplore Mme Charron. Selon la directrice, les Arrondissements de Lachine, Pierrefonds-Roxboro et L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ainsi que le Service de la diversité et de l’inclusion de la Ville de Montréal aident l’organisme dans la recherche de locaux.

Néanmoins, l’organisme «fait face à des défis tels que les changements de zonage», explique la directrice de Ricochet. Certaines Villes dans l’Ouest-de-l’Île auraient refusé de faire des changements de zonage pour permettre de faire de l’hébergement à partir de locaux commerciaux.

Le porte-parole de l’itinérance à l’Opposition officielle de la Ville de Montréal, Benoît Langevin, estime que la conception des territoires à l’Ouest-de-l’Île où il n’y a «pas de centralisation des négociations […] rend le démarchage beaucoup plus difficile au niveau du développement social ».

Si le centre d’hébergement communautaire n’arrive pas à se relocaliser, les 316 personnes qui utilisent ses services n’auront d’autre choix que d’aller au centre-ville. En 2021, 8915 repas ont été servis à la halte-transition de Pierrefonds.