Itinérance: pas de refuge cet hiver à Lachine

La Halte chaleur qui servait de refuge pour les personnes en situation d’itinérance durant l’hiver 2022 ne reviendra pas à Lachine cette année. Pour cause, un manque de locaux et de financement pour l’organisme Ricochet.

«On ne sait toujours pas s’il va y avoir du financement pour des mesures hivernales», déclare la directrice générale d’Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et de Ricochet, Tania Charron. De plus, le site temporaire de la Halte chaleur, l’église Très-Saint-Sacrement, a été mis en vente.

Le programme Vers un chez soi du gouvernement fédéral avait permis l’ouverture de la Halte chaleur pour l’hiver 2022. N’ayant pas reçu de financement pour des mesures hivernales de logement d’urgence du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal qui gère le fonds, la directrice générale se dit incapable de reconduire l’initiative.

En entrevue avec Métro, la coordonnatrice des dossiers régionaux sociaux communautaires du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Caroline Pelletier, explique que la priorité est de «sortir de la vision saisonnière [pour] aller davantage vers des mesures pérennes qui vont offrir des services continus». Cette année, 1600 lits sont prévus pour les personnes dans le besoin. Cela représente une hausse de capacité de 100 places depuis l’année dernière. «On espère que ça va répondre aux besoins cet hiver », a déclaré la coordonnatrice. Dans le cas où ce ne serait pas suffisant, un «plan de contingence» sera mis en place.

Manque de locaux

Cela dit, même si le financement existait, le manque de locaux à Lachine et dans l’Ouest-de-l’Île empêche Ricochet de reconduire l’initiative cet hiver.

Cette Halte chaleur se trouvait au sous-sol de l’église Très-Saint-Sacrement (800, rue Provost) et abritait 24 lits pour aider les personnes en situation d’itinérance pendant l’hiver. L’endroit permettait aux bénéficiaires d’y dormir, de se doucher, et de recevoir un souper et un déjeuner. La Halte a fermé lorsque le local n’était plus disponible en avril 2022.

Contacté par Métro, le député provincial, Enrico Ciccone, regrette que la ressource ne soit plus reconduite cet hiver. Le député libéral soutient qu’il «interviendra rapidement auprès du ministre responsable des services sociaux». M. Ciccone s’était par ailleurs engagé à trouver un million de dollars pour la Halte chaleur lors de sa campagne électorale.

Ricochet maintient son centre d’hébergement communautaire ouvert à Pierrefonds jusqu’au 28 février 2023. Un service de navettes permettra d’y amener les personnes dans le besoin.