Ouverture d’une halte-chaleur à Lachine 

Tania Charron, directrice générale de l'AJOI et de Ricochet, et François Lebrun, coordonnateur de la halte-chaleur de Lachine.

Un refuge pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes en situation d’itinérance ouvre ses portes à Lachine pour l’hiver dès demain. Les services de cette halte-chaleur sont offerts 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

Situé au sous-sol de l’église Très-Saint-Sacrement (800, rue Provost), le site a pour objectif de venir en aide aux personnes dans le besoin durant les mois les plus froids de l’année. Les bénéficiaires y trouveront un endroit pour dormir, manger, boire et se doucher.

Ils auront également accès à un service de lessive et à une banque de dépannage vestimentaire d’urgence incluant notamment des manteaux d’hiver, des foulards et des gants. De plus, des professionnels formés pour répondre aux besoins des personnes vulnérables seront sur place.

«Ça fait presque deux ans qu’on tente de faire quelque chose de la sorte à Lachine. On attendait juste l’occasion pour la faire. Comme Montréal acceptait de nouveaux projets dans le cadre des mesures hivernales, c’était le bon moment de la mettre en place», soutient la directrice générale d’Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et de Ricochet, Tania Charron.

Le système de navette que Ricochet et l’AJOI utilisent pour transporter les personnes vulnérables de l’Ouest-de-l’Île vers la Halte-Transition située dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sera également disponible pour le nouvel établissement.

La halte-chaleur restera ouverte jusqu’au 31 mars 2022.

Cette initiative, menée principalement par l’organisme Ricochet, voit le jour grâce au financement accordé par le programme fédéral Vers un chez soi et l’appui financier de Centraide du Grand Montréal. Plusieurs autres organismes et organisations ont également participé à l’élaboration de la halte-chaleur, soit l’AJOI, le Comité d’action en sécurité urbaine de l’Arrondissement de Lachine (CASUAL), Cumulus, Carrefour d’entraide, Travail de Rue Action Communautaire, la Croix-Rouge canadienne, le poste de quartier 8 du SPVM et le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.