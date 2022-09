Nouveaux services pour les personnes itinérantes

Depuis le 12 septembre, les personnes itinérantes de l’Ouest de l’île et des environs peuvent compter sur de nouveaux services offerts jour et nuit avec l’arrivée du Centre Ricochet, situé au 5100 avenue Château-Pierrefonds. Le Centre Ricochet remplace la ressource de nuit connue sous le nom de Halte Transition.

Un programme de réinsertion sociale avec hébergement et des lits d’urgence est maintenant offert. Il a pour objectif d’offrir aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être, un environnement stable et sécuritaire.

Les bénéficiaires de ce programme pourront utiliser les services du centre tant qu’ils seront actifs dans leurs démarches, jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement. Ils seront appuyés par une équipe composée d’intervenants psychosociaux ainsi que de trois intervenants en stabilité résidentielle avec accompagnement.

Le second programme, situé dans la même bâtisse, offrira 12 lits d’urgence, ainsi qu’un espace réconfortant et sécuritaire pour se reposer, se nourrir, se doucher, et se réchauffer. Ces services seront accessibles de nuit seulement et pour une période limitée. Les bénéficiaires seront ensuite dirigés vers des ressources adéquates à leur situation et à leurs besoins.