Autoroute 25: des fermetures complètes à prévoir jusqu’au 3 décembre

Des fermetures complètes dans le secteur de l’autoroute 25 sont prévues du 28 novembre au 3 décembre dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ces entraves sont requises afin de réaliser des inspections de structures, a indiqué le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Du 30 novembre au 2 décembre, de 22h à 5h, l’autoroute 25 sera complètement fermée en direction nord, entre la sortie n°3 – rue Notre-Dame/Rue Hochelaga et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est.

Les entrées de ce tronçon seront fermées dès 21h30.

Entre le 2 décembre 21h et le 3 décembre 5h, la sortie n°5 – Route 138/Rue Hochelaga/Rue Sherbrooke de l’autoroute 25 en direction nord, la bretelle menant de la rue Sherbrooke Est (en direction est et ouest) vers la rue de Boucherville en direction nord et la bretelle menant de la rue Sherbrooke Est en direction ouest vers l’autoroute 25 en direction sud, seront fermées.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être modifiés, reportés ou annulés.

Pour connaître les fermetures planifiées, les usagers de la route peuvent consulter: quebec511.info