Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: encore fermé en direction de la Rive-Sud

Des fermetures affecterons à nouveau l'autoroute 20 et l'autoroute 25 en fin de semaine.

Le pont-tunnel sera sujet à des réfections majeures lors de la fin de semaine du 22 au 25 juillet, sans grandes surprises, vu la fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud. Un tronçon de l’autoroute 20 sera également fermé.

En ce qui concerne la fermeture de l’autoroute 25, elle commencera dès 00h30 samedi et se prolongera jusqu’à 5h samedi, entre a sortie n° 5 – Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l’entrée en provenance de l’île Charron, incluant bien sûr le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera fermée une heure avant la fermeture de l’autoroute, soit dès 23h30 vendredi soir. Elle demeurera fermée jusqu’à la fin du mois d’août.

La sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 vers le sud sera relocalisé à compter du lundi 25 juillet 5 h jusqu’à la fin du mois d’octobre.

L’autoroute 25 en direction sud, entre la sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) sera également fermé de 22h à 5h dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le tunnel sera rouvert en l’honneur de feu Loto-Québec dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’avenue Souligny sera fermée complètement, dans les deux directions, entre les rues Dickinson et Honoré-Beaugrand de vendredi 23h30 à lundi, dès 5h du matin. En direction est, toutefois, elle sera ouverte à compter du mardi 5 juillet à 5h. Pour ce qui est de la bretelle menant de l’avenue Souligny à l’autoroute 25, elle sera relocalisée: à compter du lundi 25 juillet, dès 5h, les usagers et usagères devront emprunter la voix de droite.

En plus de la fermeture que subira l’autoroute 25, l’autoroute 20 sera également touchée. La fermeture se fera de vendredi 23h à lundi 5h entre la sortie n° 95 – Boul. de Montarville et l’entrée suivante en provenance du boulevard de Montarville. Elle ne touchera que la direction ouest. Sur la même page horaire, un tronçon du chemin de Touraine en direction ouest et du boulevard de Montarville en direction sud, juste avant le pont d’étagement de l’autoroute 20, sera fermé.

Consultez le quebec511.info pour de plus amples informations.