Réouverture de la bibliothèque Henri-Bourassa

Après plus d’un mois et demi de travaux, la bibliothèque Henri-Bourassa a repris du service. Les rénovations rendent notamment l’établissement plus accessible, selon la Ville de Montréal. L’arrondissement a profité de l’occasion pour lancer des recueils de textes de citoyens, alors que la réouverture se déroulait durant la semaine des bibliothèques publiques.

Réalisés dans le cadre du programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC), les travaux ont permis l’installation d’un système de retour en libre-service ainsi que le réaménagement des espaces d’accueil. Du mobilier accessible aux personnes à mobilité réduite et différentes étagères qui mettent en valeur les nouveautés et certaines collections de la bibliothèque ont aussi été ajoutés.

Un nouveau système de retour en libre-service fait le tri des livres automatiquement

Plus d’un million de dollars avaient été débloqués par la Ville de Montréal pour ce projet. Des dépassements de coûts de 85 000$ avaient été causés par un accident ayant causé des dommages au système d’ascenseur.

L’arrondissement a profité du chantier pour remplacer les systèmes de chauffage, certains éclairages repeindre certaines pièces. Certains de ces travaux restent toutefois à être complétés.

La réouverture s’est d’ailleurs effectuée avec une semaine de retard sur la date visée du 15 octobre.

Les nouveautés et les collections sont davantage mises en valeur

Pour la responsable de la culture et de la diversité montréalaise à la Ville de Montréal, Magda Popeanu, ces systèmes de retour en libre-service rendent la bibliothèque « plus accessible » puisqu’elle rendra « plus rapides » les emprunts et retours de livres.

Histoires de citoyens

Un recueils de textes d’étudiants du Centre Louis-Fréchette, ainsi qu’un autre de l’organisme Entre-Parents ont été lancés lors de la réouverture de la bibliothèque. Ceux-ci sont le résultat d’activités d’écriture données par Juliana Léveillé-Trudel, dans le cadre du programme de valorisation du français de Montréal et du gouvernement du Québec.

Des témoignages touchants des étudiants du Centre Louis-Fréchette, notamment sur l’intimidation et sur le séisme en Haïti se trouvent dans un des recueils.