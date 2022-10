Un budget de 36,2 M$ pour Pierrefonds-Roxboro

L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a présenté la semaine dernière, lors d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, un budget équilibré de 36,2 M$ en 2023, soit une hausse de 1,2 M$ par rapport è l’année précédente.

«Cette augmentation est principalement liée à la majoration de la masse salariale et des contrats qui augmentent en raison de l’inflation économique vécue à l’échelle provinciale», a mentionné le maire de l’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beiss.

Pour l’exercice 2023, les revenus de l’arrondissement sont estimés à 1 351 900$, ce qui correspond à une baisse comparativement à l’an dernier. L’Arrondissement a obtenu un transfert budgétaire de 26 414 400$ de la Ville de Montréal.

La hausse de la taxe locale prévue à Pierrefonds est de 9% et se situe au même niveau que l’augmentation moyenne des arrondissements de Montréal. «Le taux de taxe locale passera de 0,0788$ à «taux à venir» par tranche de 100 dollars d’évaluation. Par exemple : pour une résidence évaluée à 601 100 $, la taxe locale d’arrondissement passera de 324,16$ à 350,09$, soit une augmentation moyenne de 25,93$», a précisé le maire de Pierrefonds-Roxboro.

Le PDI 2023-2032

Lors de cette séance extraordinaire, les membres du conseil ont également présenté le Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032. Le budget d’investissement pour l’année à venir se chiffrera à 5 799 000$. Pour le total des dix ans, le montant est de 52,1 M$

Au niveau du budget d’investissement, nous poursuivons nos efforts dans l’amélioration de nos infrastructures de loisirs, nos bâtiments et notre réseau routier. Notamment, l’accent sera mis sur les priorités du Plan directeur des parcs et des berges, les projets touchant les espaces verts et ceux de génie civil et infrastructures souterraines, sans compter divers projets d’amélioration locale qui pourraient s’ajouter », a précisé le maire Beiss.

Plusieurs projets prévus

Lors de son allocution, le maire de l’arrondissement a annoncé une liste de projets que l’Arrondissement mettra en branle au cours de l’année 2023.

Parmi ceux-ci, mentionnons la réalisation du programme de mini forêt au parc de Deauville dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal et le rehaussement des services offerts aux citoyens en environnement et transition écologique en concert avec l’Éco-Quartier de Pierrefonds-Roxboro.

Le réaménagement du boulevard Lalande, le réaménagement du parc du Château Pierrefonds, la poursuite du programme annuel de plantations d’arbres ainsi que la diminution des îlots de chaleur conformément au Plan canopée et Montréal 2030 sont également prévus en 2023.