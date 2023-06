Un nouveau quartier pour aînés bientôt inauguré à Sainte-Anne-de-Bellevue

Le nouveau quartier évolutif pour aînés Square Bellevue, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, sera inauguré ce samedi 10 juin, en présence de la mairesse Paola Hawa.

Adjacent au plus grand espace vert de l’extrémité ouest de l’île de Montréal, le Square Bellevue recréera un quartier-village avec des commerces et des services de proximité. Développé par la société immobilière montréalaise Dév Méta, le site rassemblera des personnes de 55 ans et plus.

«Square Bellevue, c’est un quartier évolutif dans lequel une communauté d’individus partageant les mêmes intérêts pourra se rencontrer, tisser des liens et développer un sentiment d’appartenance», a déclaré Michel Guilbault, vice-président de Dév Méta.

Le quartier-village est situé à une trentaine de minutes en voiture du centre-ville de Montréal, et se situe à proximité de plusieurs axes routiers, de la gare de train Sainte-Anne-de-Bellevue, et du nouveau REM. Les deux premiers bâtiments construits seront composés de 172 unités d’habitation, tels que des condominiums, des maisons de ville et des appartements. Une place publique sera également aménagée avec des potagers urbains, un espace pétanque, et du mobilier urbain pour chiens.

«Je suis heureuse de voir ce projet prendre vie, qui multipliera et enrichira l’offre de logements pour nos aînés», a ajouté la mairesse Paola Hawa.