La faculté de musique de l’Université de Montréal prévoit une année riche  

La faculté de musique de l’Université de Montréal met les petits plats dans les grands, avec un calendrier haut en couleur pour la rentrée 2022-2023. Près de 600 événements et une première série de balados sont en prévision.

Entre autres, cinq concerts symphoniques avec l’OUM, dont trois gratuits seront présentés pendant la saison, ainsi que trois concerts du Big Band avec 2 solistes internationaux de renom (Ron Carter et Elliot Mason), ou encore cinq soirées ultrasons, mettant à l’honneur la création numérique seront également au calendrier cette année.

Une nouveauté sera la série Émergence, qui consistera à mettre en valeur les étudiantes et étudiants de la Faculté de musique au travers de six concerts événements. Les professeurs ne sont pas en reste non plus, puisqu’au travers de la série Les profs de l’UdeM en concert, eux aussi se mettront en avant lors de 4 concerts de musique de chambre de haut niveau.

Enfin, un nouveau balado verra également le jour. Appelés Sonorités, et portés par des membres du corps enseignant de la Faculté, 8 épisodes de 20 minutes donneront un éclairage inédit sur les pratiques innovantes, accompagné de personnalités éminentes du milieu, comme la musicologue Marie-Hélène Benoit-Otis, ou encore la compositrice Ana Sokolovic pour parler de création d’opéra. Pléthore de sujets divers et variés orientés vers la musique.

Pour avoir en détail les prochains concerts et se procurer les places pour ces derniers, il est possible de consulter toutes ces informations sur le site web de la faculté de musique de l’Université de Montréal.