Lancement des activités de financement de la guignolée

Photo: Guignolée de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, Facebook

La présidente d’honneur de la 13e édition de la guignolée de Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est et mairesse de Montréal-Est Anne St-Laurent a lancé officiellement les activités de financement de l’édition 2022, le 26 septembre.

Une centaine de personnes étaient réunis pour l’occasion au local d’Action Secours Vie d’Espoir (ASVE) pour un dîner spaghetti. À la fin du dîner, l’objectif inédit de dépasser la barre des 100 000$ pour la campagne 2022 a été dévoilé.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs méthodes de financement seront organisées, dont une collecte de fonds en ligne, un loto-voyage et une collecte dans les rues du quartier le 1er décembre.

«La collecte de fonds et de denrées de la guignolée permet non seulement d’offrir un Noël plus joyeux à des centaines de familles, mais aussi de regarnir de denrées les tablettes de l’organisme pour toute la période hivernale», commente Mme St-Laurent dans un communiqué.

L’événement grand public de la guignolée, au profit de l’organisme ASVE, se déroulera le 1er décembre, de 6h à 9h, à de nombreuses intersections du secteur de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est.