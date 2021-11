Le retour de la Guignolée de Lachine

Comme l’année dernière, la COVID-19 et le manque de bénévole ont forcé les organisateurs à se réinventer. Les dons étaient amassés lors d’une campagne virtuelle. Les citoyens pouvaient également donner aux caisses du Maxi et du Métro Plus. Cette formule leur a permis d’amasser 58 000$ en argent, ce qui a permis d’aider 2500 résidents.

Cette année, ce sont trois organismes luttant contre l’insécurité alimentaire qui vont recevoir les dons, soit Extended Hands, La Soupe Maison et Saint-Vincent de Paul.

Les paniers de Noël sont distribués sous la forme de carte cadeau à dépenser dans les épiceries de l’arrondissement. Ces cartes ne pourront pas être utilisées pour se procurer de l’alcool ou du tabac.

Des sacs de denrées pré-faits seront également disponibles au Métro Plus Lachine jusqu’à la fin décembre.

La guignolée existe depuis plus de 40 ans à Lachine. L’organisme qui s’occupait de son organisation a été dissous en 2018. Le Carrefour d’entraide a ensuite chapeauté l’évènement jusqu’en 2020. «Je veux remercier Guylaine Paquin du Carrefour sans qui on n’aurait pas pu continuer ces dernières années», exprime l’une des organisatrices de l’évènement, Mme Simonyik.

C’est maintenant un nouvel organisme du nom de guignolée Lachine qui a pris en charge l’initiative communautaire.

Les résidents qui souhaitent également faire des dons en argent par courriel peuvent le faire à l’adresse suivant : dons@guignoleelachine.org (Question de sécurité : Guignolee. Réponse : Lachine). Il également possible de remettre un chèque en personne au Club de personne handicapée du Lac Saint-Louis (CPHLSL). Finalement, les dons en argent et en denrées seront acceptés aux caisses du Métro, Maxi et IGA de Lachine jusqu’à la fin décembre.

Les familles de Lachine qui souhaitent recevoir un panier de denrées peuvent soumettre une application de 1erau 30 novembre aux organismes suivants:

Carrefour d’entraide Lachine – 1176 rue Provost

Centre communautaire Saint-Pierre – 69 avenue Saint-Pierre

Centres multiressources de Lachine – 800 rue Sherbrooke (local 206)

CLSC de Dorval-Lachine – 1900 rue Notre-Dame

Centre de pédiatrie sociale et communautaire de Lachine – 183 rue Des Érables

CPHLSL – 3195 rue Remembrance

COVIQ – 1830 rue Duff-Court (apt. 103)

Groupe d’entraide Lachine – 1310 rue Notre-Dame

