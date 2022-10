David La Haye: invité de Station VU

Ce jeudi 13 octobre, Station VU recevra David La Haye, grand acteur du cinéma québécois et américain, à l’occasion de la projection du film Confessions, dans lequel il incarne le personnage de Dolly.

Confessions, sorti en juillet dernier et réalisé par Luc Picard, met en scène l’histoire du plus célèbre tueur à gages du Québec, Gérard Gallant. Ce dernier était notamment payé par les Hells Angels ou la mafia pour tuer des gens et compte vingt-huit meurtres et une quinzaine d’attentats à son actif

Dans le film, David La Haye incarne Donald «Dolly» Lemaire, complice de Gallant, personnage n’ayant pas réellement existé dans l’histoire criminelle de Gérard Gallant. «Luc Picard voulait qu’on compose avec Dolly, un personnage qui serait à l’opposé de Gallant, c’est-à-dire un tueur plus impulsif, volatile et excentrique» expliquait David La Haye au Journal de Montréal en juillet.

La présence de l’acteur lors de la projection de jeudi prochain à Pointe-aux-Trembles sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur les secrets du personnage.

Rappelons que le Luc Picard a obtenu le prix Borsos du meilleur réalisateur lors du dernier Festival du film de Whistler et que son film a été sélectionné pour plusieurs prix Écrans canadiens.

La projection débutera à 19h30.

Pour plus d’informations: stationvu.com.