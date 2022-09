La Station VU fait son retour à Pointe-aux-Trembles

Station VU présente sa première saison régulière dans son nouveau lieu de diffusion situé à Pointe-aux-Trembles. Après un premier cycle de lancement au printemps dernier ayant eu un grand succès, Station VU fait maintenant son apparition dans l’est de Montréal.

La salle peut accueillir jusqu’à 100 personnes, et met un point d’honneur à promouvoir les cinéastes québécois engagés, émergents ou avant-gardistes. Les projections sont d’ailleurs souvent suivies d’une rencontre avec un ou plusieurs des artisans du film en question.

Une nouveauté cet automne: Les matinées familiales chaque dimanche, avec VU en famille.

Dimanche prochain, il sera possible d’assister à la projection spéciale du conte Pas de répit pour Mélanie, en présence du réalisateur Jean Beaudry, et des actrices Stéfane Gaudry et Kesnamelly Neff.