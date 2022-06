La Zone Active revient en force pour vous faire bouger

Du 27 juin au 2 septembre, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles organise une série d’activités gratuites à saveur culturelle, sportive et surtout, estivale. Objectif: bouger!

De retour cette année, la Zone Active organisera 29 activités sportives, mieux-être et plein air qui dynamiseront l’atmosphère des parcs de l’arrondissement cet été. Adaptées pour toute la famille selon le niveau d’intensité de chacun, les activités seront dirigées par des spécialistes certifiés qui se feront un plaisir de vous faire surfer la vague estivale.

Le répertoire d’activités s’étend d’une multitude de styles de danses à de l’aqua forme et du cardio, en passant par des matchs de basketball, des activités de méditation et de yoga, ainsi que des sports aquatiques tels que de la pêche et du kayak, pour ne nommer que ceux-là. Que ce soit pour s’activer ou avoir du plaisir, tous y trouveront leur compte, et certaines activités seront aussi accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

En outre, plusieurs activités fournissent sur place le matériel requis. La majorité des activités débutent en fin de journée, dans l’un des 15 parcs et emplacements extérieurs où elles auront lieu.

Suivez la page Facebook Zone active pour tous les renseignements concernant les événements, pour les alertes météo ou pour poser vos questions et le calendrier en ligne pour les activités à venir.