Le parc Ernest-Rouleau montre son nouveau visage

Le 7 juillet, l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a inauguré les nouveaux aménagements réalisés au parc Ernest-Rouleau.

Ils sont issus du projet Fenêtre sur la rivière, l’un des deux projets choisis par les citoyens à la suite de la démarche participative Transformons nos parcs! lancée en 2018 par l’Arrondissement.

Un belvédère couvert, du mobilier urbain tel des chaises longues, des bancs fixes et des tables complètent ce lieu propice à la détente et accessible universellement. Le sentier piéton existant mène à une aire d’exerciseurs urbains. Des panneaux d’interprétation s’ajoutent aux aménagements où une quinzaine d’arbres ont été plantés. Une borne de réparation de vélo a aussi été installée aux abords de la piste cyclable qui longe le boulevard Gouin, et des bancs balançants seront installés cet automne.

Ces travaux, d’un coût total de 615 000$, ont été financés par l’Arrondissement à hauteur de 359 000$ et grâce à une contribution de 327 790$ issue du Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec (PMVI). Initialement prévus en 2019, les travaux avaient été repoussés à l’été 2021 en raison d’un enjeu de titres de propriété.

La mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois, a souligné que le projet «a permis non seulement de transformer la portion du parc située à l’ouest de l’autoroute 25, mais il répond à des besoins soulevés par la population environnante».