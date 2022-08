Saint-Léonard accueillera sa première école primaire privée

L’Académie Blaise Pascal, actuellement située à Montréal-Nord, devrait déménager dans des locaux désaffectés de la rue Denis-Papin en septembre 2023, avant d’intégrer l’actuel Buffet Marina en 2024. Elle deviendra ainsi la première école primaire privée francophone de Saint-Léonard.

De 50 à 80 élèves pourraient fréquenter l’établissement dès la rentrée 2023, selon ce qu’on peut lire dans le sommaire décisionnel du comité consultatif en urbanisme de l’arrondissement relatif au projet.

Le document mentionne de plus que «30% [des élèves] habiteraient Saint-Léonard» et que l’école espère faire monter ce chiffre à 50%.

L’implantation de l’établissement scolaire se fera en deux phases, visant à accueillir à terme 200 élèves d’ici deux ou trois ans, en intégrant davantage de locaux vacants à l’institution.

Visuel de la future Académie Blaise-Pascal. Photo : capture d’écran, arrondissement de Saint-Léonard

Une première école privée léonardoise

L’Académie Blaise Pascal est une école préscolaire et primaire privée qui est complètement francophone et sans aucune subvention gouvernementale, peut-on lire sur son site web. Ses frais annuels sont de 9925$ ou 11 225$, la seconde option incluant un repas chaud le midi.

Si l’Académie ne se revendique d’aucun courant pédagogique, son site web affirme favoriser «un bon encadrement combiné à un enseignement traditionnel» et encourager les «compétences transversales, comme exercer son jugement critique, coopérer, communiquer de façon appropriée, etc.».

L’école aurait cependant des liens avec l’Académie Montessori du Grand Montréal – Montessori étant l’une des grandes méthodes pédagogiques alternatives. En effet, le site web de l’Académie Blaise Pascal indique que les élèves ayant complété leur préscolaire dans l’Académie Montessori, située à Saint-Léonard, pourront être admis sans examen dans son établissement.

Adapter le quartier pour l’école

Comme le souligne le sommaire décisionnel de l’arrondissement, l’implantation de l’Académie Blaise Pascal à Saint-Léonard ne vient pas sans adaptation du voisinage et des règles administratives.

Le Buffet Marina, salle de réception qui se situe actuellement à cet emplacement a été considéré par le comité consultatif en urbanisme comme un usage incompatible avec l’usage d’école primaire . Le propriétaire de la salle s’est donc engagé à cesser son activité avant l’ouverture de l’établissement.

Cette fermeture permet aussi de régler le problème du nombre de cases de stationnements, qui n’aurait pas atteint les minimums légaux si le Buffet Marina était resté ouvert. En effet, la cour de récréation de l’Académie Blaise Pascal nécessitera la reconversion d’une partie du stationnement du bâtiment. Le sommaire décisionnel du comité consultatif en urbanisme précise que le secteur est sous tension les soirs et fins de semaine en termes de lieux pour se stationner.

De plus, pour permettre la reconversion du bâtiment et l’implantation de l’établissement scolaire, les règlements de zonages ont dû être légèrement modifiés pour permettre un bâtiment de la classe d’usage «communautaire institutionnelle et administrative». D’autres modifications administratives techniques ont aussi dû être adoptées.

Les recommandations du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement ont aussi garanti que l’implantation de l’école suivra les objectifs climatiques de la Ville de Montréal. Un certain nombre d’arbres seront plantés pour lutter contre les îlots de chaleur, les sols devront favoriser l’absorption des eaux de pluie et l’espace devra être végétalisé au maximum. Deux bornes de recharge pour véhicule électrique seront installées..