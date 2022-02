Des ateliers écolos dans le Sud-Ouest pour apprendre à moins polluer

L’Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal dévoile sa nouvelle programmation d’ateliers écolos gratuits qui seront proposés aux habitants durant ces prochains mois.

Il s’agit d’une version réinventée des Cafés réparation qui s’étaient tenus en 2021 pour inviter la population à tendre vers un mode de vie zéro déchet, à apprendre à réduire son impact environnemental et à lutter contre l’obsolescence programmée des objets du quotidien.

À travers une variété d’ateliers pratiques, qui permettent par exemple d’apprendre à repriser des vêtements, à réparer des objets pour prolonger leur durée de vie ou encore à cuisiner en réduisant le gaspillage alimentaire, l’objectif des ateliers écolos du Sud-Ouest est de faire réfléchir la population à son mode de consommation et de contribuer au développement de compétences manuelles et de la créativité, pour limiter l’achat de biens neufs dont nous n’avons pas réellement besoin et qui polluent notre planète.

Ces ateliers écolos sont le fruit d’une collaboration entre les bibliothèques de l’arrondissement et la Section transition écologique. Cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre des interventions du Plan d’action local en transition écologique du Sud-Ouest.

Les prochains ateliers programmés

Le premier atelier, qui aura lieu le samedi 19 février à 14h, portera sur le thème de la cuisine et du gaspillage alimentaire. Intitulé «C’est moi le chef!», cet atelier est accessible aux enfants à partir de trois ans.

En mars, il sera possible de prendre part aux kiosques Défi GEStes en se rendant à la bibliothèque Saint-Henri le 12 mars à 13h30 ainsi qu’à la bibliothèque Marie-Uguay le 12 mars à 14h.

Au mois de mai, un atelier de fabrication de savon sera organisé avec l’écoquartier Sud-Ouest le 15 mai à 13h à la bibliothèque Marie-Uguay, et les adeptes de vélo pourront apprendre à réparer et à entretenir leur deux-roues avec l’atelier Cycle 7 le 29 mai de 13h30 à 16h30, à la bibliothèque Réjean-Ducharme.

Et pour aller encore un peu plus loin dans les déplacements à vélo, en juin, il sera possible d’apprendre à fabriquer une sacoche à vélo en bannière recyclée avec Les Affûtés, lors de l’atelier du 4 juin programmé à 13h à la bibliothèque Saint-Charles.

Pour certains de ces ateliers, l’inscription est obligatoire sur le site web de l’Arrondissement du Sud-Ouest.