Fibre optique pour 1248 foyers dans la région de Vaudreuil-Soulanges

La coopérative CSUR a obtenu une subvention de 1,4 M$ afin de connecter 406 foyers à la fibre optique d’ici 2022 dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci s’ajoute aux 1,1 M$ qui avaient déjà été annoncés l’an dernier afin de permettre à 842 adresses d’être banchées.

La plus récente subvention permettra à des résidents de Saint-Polycarpe, Sainte-Justine de Newton et Saint-Télesphore d’être connectés à un réseau de fibre optique. Elle vise à aider les initiatives locales à mener à terme leurs projets de branchement avant le 30 septembre 2022.

La coopérative CSUR accueille cette nouvelle comme une reconnaissance de ses années de service en tant que fournisseur local d’Internet. «Nous sommes habitués de travailler avec peu de moyens, indique le président du conseil d’administration de la coopérative, Michel Bertrand. [Cette subvention] va nous permettre de desservir plus rapidement nos membres qui auraient été desservis que dans quelques années.»

L’entreprise locale de télécommunications a déjà entrepris ses travaux afin de brancher ses premiers foyers. «On a commandé et reçu du matériel, continue-t-il. On veut brancher les résidences le plus rapidement possible et bien avant la date limite.»

La compagnie Cogeco avait également obtenu une subvention afin de brancher 168 foyers à Vaudreuil-Soulanges en mars dernier.

Grand branchement

La subvention de 1,4 M$ s’inscrit dans un investissement de 94 M$ afin de brancher 38 500 foyers à travers le Québec. L’objectif du gouvernement est de brancher toute la province d’ici la fin de 2022.

Au total, ce sont 250 000 demeures qu’il reste à brancher. Des investissements de plus d’un milliard et demi de dollars ont déjà été annoncés par Québec et Ottawa.

2200



Estimation du nombre de foyers de Vaudreuil-Soulanges ne bénéficiant pas d’une connexion adéquate à Internet.

D’autres annonces devraient survenir dans les prochains mois.

«L’annonce qu’on a faite en mars était basée sur des informations et des cartes qu’on possédait en collaboration avec Ottawa sur lesquelles on a identifié 150 000 foyers, indique l’adjoint parlementaire au premier ministre, Gilles Bélanger. Avec les 60 000 des annonces précédentes, il va rester encore des branchements à faire.»

M. Bélanger indique cependant que pour les prochaines annonces, peu de fibre optique sera installée dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Des technologies satellitaires à basse orbite devraient être utilisées.

La coopérative CSUR a effectué un recensement des besoins en connexion Internet dans la région en 2019, et a fait parvenir l’identité des foyers qu’il restera à couvrir au gouvernement.

«On leur a indiqué quels fournisseurs seraient les mieux placés pour effectuer les connexions qu’il reste, mais on ne peut pas savoir s’ils vont donner suite au dossier, explique la directrice générale Bianka Dupaul. Pour nous, c’est vraiment important que tous aient accès à Internet.»

On ne sait toujours pas si d’autres investissements concerneront la région de Vaudreuil-Soulanges.