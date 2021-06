Plus de 150 foyers connectés

Un investissement de 37 M$ du gouvernement fédéral en Montérégie permettra à 5 400 adresses d’être connectées à l’Internet haute vitesse, dont 168 à Vaudreuil-Soulanges. La compagnie Cogeco a été mandatée pour cette phase de l’opération haute vitesse Canada-Québec.

Les municipalités de Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Saint-Zotique sont visées par cet investissement. Les foyers seront branchés d’ici septembre 2022.

Cogeco réalisera l’inventaire des foyers mal desservis afin de confirmer le nombre exact qui seront branchés dans chaque municipalité.

«Les fournisseurs ont l’obligation de faire l’inventaire sur le territoire et ont 120 jours pour le faire, explique l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec au volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger. Si on voit par la suite que certains foyers ont été oubliés, on va s’assurer qu’ils soient couverts.»

Le fournisseur Internet recevra 30,6 M$ afin de déployer un réseau de fibre optique. «En déployant cette technologie, ça permet à d’autres fournisseurs de l’utiliser, continue M. Bélanger. On veut ainsi encourager la concurrence.»

«D’ici septembre 2022, tous les foyers vont être branchés.» Gilles Bélanger

L’adjoint parlementaire précise également que la desserte Internet se réalise en deux étapes, soit le déploiement de la fibre optique, puis le branchement des foyers. «Ça n’empêche pas non plus Cogeco d’étendre encore plus son réseau à partir des infrastructures qui sont annoncées aujourd’hui», continue-t-il.

Autres annonces

Ce projet s’inscrit dans un projet plus large qui vise à brancher 150 000 foyers via un investissement, à parts égales, de 826 M$ des gouvernements du Québec et du Canada.

Des ententes avec les six plus grandes compagnies de télécommunications, dont Cogeco, sont négociées afin qu’elles participent toutes à la connexion des foyers mal desservis.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges estime à 2 200 le nombre de maisons mal desservies un peu partout dans la région. Le maire de Vaudreuil-Dorion ainsi que le préfet de la MRC avaient demandé au gouvernement d’accélérer les efforts de connexion sur leur territoire en mars.

Selon M. Bélanger, d’autres annonces sont prévues au cours des prochaines semaines, annonçant des ententes avec d’autres fournisseurs afin d’atteindre l’objectif de connexion de tous les foyers d’ici septembre 2022.

«On sous-estime souvent l’impact rural sur le produit intérieur brut, avance-t-il. En 2022, on va pouvoir constater comment les régions nouvellement branchées vont contribuer à la relance économique du Québec.»

Aucune date n’est toutefois avancée pour une prochaine annonce concernant la région.