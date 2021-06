Reconnaissance pour les analystes en informatique du réseau scolaire

C’est à l’équipe d’analystes en informatique que revient la responsabilité de définir les balises de l’utilisation des TI au sein de l’organisation, de concert avec les autres services. Nous adaptons à nos systèmes des logiciels développés par des tiers tout en concevant des applications pour les RH, pour les enseignantes, pour le suivi des apprentissages d’élèves spécifiques… Le ministre de l’Éducation destine des ordinateurs et des tablettes aux élèves? Nous créons les images des postes qui seront déployés, avec tout le bagage de logiciels qu’ils devront contenir, avant de les reproduire à l’intention des utilisateurs.

Et la COVID? Les CSS ont implanté d’urgence un système d’enseignement à distance. Si on a grandement souligné, avec raison, le travail acharné des enseignantes et des conseillères pédagogiques, qu’en est-il de celui des analystes en informatique? Il nous aura fallu mettre en place un accès à un réseau privé virtuel (VPN) pour tous. Pour que l’enseignante puisse gérer son contenu, nous avons dû gérer le contenant. Tout en prévenant les attaques de l’extérieur, nous avons offert aux élèves l’accès sécurisé aux cours.

Malheureusement, force est de constater que notre profession peine à s’épanouir dans le réseau scolaire. Si on y retrouve des emplois stimulants, multidisciplinaires, non routiniers, polyvalents et enrichissants, il faut bien le dire : le salaire n’est pas du tout au rendez-vous. Ne nous comparons pas au secteur privé, qui peut rémunérer les administrateurs de systèmes jusqu’à 60% de plus que nous ne le sommes; regardons plutôt les salaires à la fonction publique ailleurs au pays, ou tenez, au Fédéral, qui paie jusqu’à 20% de plus qu’au scolaire. Il y a tout le municipal aussi. Même les analystes en informatique à l’emploi des ministères au Québec ont des salaires de 5% supérieurs. Sans oublier que plusieurs de ces milieux offrent des primes que nous n’avons pas au scolaire, prime Expert ou Émérite. Dans ces conditions, on est très loin du compte. S’il est difficile d’attirer des gens compétents à un si bas salaire, il s’avère presque impensable de les garder. Plusieurs juniors s’engagent et font leurs classes chez nous avant d’aller poursuivre leur carrière sous d’autres cieux.

Vous le savez peut-être : c’est l’impasse à nos tables de négociation. Nous avons effectué deux demi-journées de grève à ce jour. Le gouvernement Legault offre aux enseignantes des hausses salariales de 5% plus élevées qu’aux autres catégories du secteur public. Nous ne remettons pas en question ce qu’elles ont obtenu, car elles le méritent pleinement.

Cependant, nous sommes convaincus que nous n’en méritons pas moins.

Chacune et chacun analyste en informatique dans le réseau scolaire public québécois