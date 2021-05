Préjugés et discrimination envers les femmes autochtones dans les systèmes de santé et services sociaux: le système colonial qui se perpétue

Les articles de la Presse parus le 15 mai dernier, qui s’intitulent « accoucher la peur au ventre » et « après Joyce, la parole libérée », dénoncent les signalements disproportionnés des femmes autochtones à la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après DPJ) et fait ressortir la peur des femmes autochtones des services de santé et des services sociaux.

Ces taux de signalements surélevés ne sont malheureusement pas une surprise pour Femmes Autochtones du Québec (ci-après FAQ). Ces situations mettent en lumière ce que FAQ dénonce depuis plusieurs années, soit la discrimination systémique subie par les femmes autochtones dans les services de santé et les services sociaux. FAQ s’avère déçue de voir qu’il faut encore que des drames se produisent pour éveiller la conscience des médias et du gouvernement du Québec.

Le personnel soignant a depuis le début de la colonisation créé un lien automatique et injuste entre les femmes autochtones et la drogue ainsi que l’alcool, un mode de vie à haut risque les empêchant de s’occuper d’elles- mêmes ou de leurs enfants. Ces préjugés et discriminations sont à l’origine de plusieurs pratiques discriminatoires reliées à la santé, particulièrement à la santé sexuelle et reproductive des femmes autochtones. Ces idées préconçues sur les femmes autochtones sont également omniprésentes en matière de protection de la jeunesse. Ainsi, ciblées par la DPJ parce qu’elles sont autochtones, il n’est pas rare qu’elles subissent des prises de sang non consenties pour vérifier la présence de substances psychoactives lorsqu’elles viennent accoucher dans les hôpitaux; qu’elles soient épiées par la DPJ parce qu’elles sont enceintes; que la naissance de leur enfant soit automatiquement signalée à la DPJ, etc.

Ces présomptions sur les femmes autochtones l’emportent sur les faits, et l’enfant, parfois avant même de naître, est jugé en danger parce que sa mère est autochtone. À cause de ces préjugés en question, certaines communautés autochtones ont le nombre de travailleurs sociaux par personne le plus élevé au Québec, ce qui est totalement démesuré.