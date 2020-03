En cette deuxième semaine de mars, on se fait plaisir pour tenir jusqu’au printemps. Pourquoi ne pas choisir des vins capiteux pour nous envelopper d’une douce chaleur et nous faire rêver à la belle saison? C’est justement ce que nous avons ici: des cuvées au caractère affirmé et juteux. Que ce soit pour leur équilibre, leur élégance ou leur personnalité unique, ces vins deviendront vite pour vous des coups de cœur.

Rodney Strong Chardonnay Sonoma

Voilà un bon moment pour savourer un élégant chardonnay venant des meilleures parcelles de Sonoma! Le climat chaud dans lequel pousse la vigne se caractérise par des périodes ensoleillées le jour, conférant une belle maturité au fruit, et des nuits fraîches en raison de la proximité du Pacifique. En résulte une cuvée équilibrée, ronde, avec une belle acidité. Une bonne partie du vin (70%) a fermenté en barriques pendant cinq mois, ce qui explique ses notes d’épices sucrées et de vanille. Des saveurs d’agrumes et de pomme verte plaisent également au palais. Son côté riche et épicé et ses notes boisées iront à merveille avec notre recette de chaudrée de maïs.

Vin blanc

États-Unis

Code SAQ: 10544714

Prix : 19,50$

Comoloco Jumilla

Un vin bio qui ne laissera personne indifférent! Élaboré à partir de monastrell (mourvèdre), il est juste assez enveloppant pour plaire aux plus gourmands. Une cuvée espagnole de style moderne produite par la réputée maison Juan Gil. Le vin a fermenté en cuves d’inox et n’a pas touché le bois. Cela donne un beau fruit juteux. En bouche, on goûte surtout les fruits noirs, puis des notes aromatiques d’origan, de poivre et de café apparaissent. C’est charnu, mais pas outrageusement lourd. Sa finale, presque mentholée, rafraîchit agréablement le palais. Vu son côté un tantinet rustique, on le dégustera avec des saucisses grillées, un poulet portugais ou un ragoût de bœuf.

Vin rouge

Espagne

Code SAQ: 12207957

Prix : 15,65$

Altano Vin Biologique Douro 2018

Un vin bio qui donnera un peu de chaleur à la soirée! Fait d’un assemblage de cépages autochtones, ce produit se distingue par son caractère unique. Le Douro produit des vins qui se démarquent par leur excellent rapport qualité-prix. Celui-ci en est un bon exemple. Racé, profond et complexe, il a de la gueule, comme on dit! En bouche, le vin est riche et bien

charpenté. On y perçoit

des notes de prune, de mûre et de garrigue, ainsi que des saveurs vanillées. Six mois en barriques lui confèrent également une trame fondue un peu boisée et des arômes de chocolat. Idéal avec un rôti de porc, des saucisses ou un poulet grillé.

Vin rouge

Portugal

Code SAQ: 14381318

Prix : 16,30$

Recette: Chaudrée de maïs réconfortante

Onctueuse et savoureuse, cette chaudrée de maïs vous fera oublier tous vos soucis, une cuillérée à la fois!

Portions: 6

Ingrédients

6 tranches de bacon, hachées

1 poireau (partie blanche), haché finement

1 grosse pomme de terre, coupée en petits dés

600 ml de maïs en grains (frais ou en conserve)

400 ml de maïs en crème

1 ½ tasse de bouillon de poulet ou de légumes

1 tasse de lait

½ tasse de crème 15%

1 branche de romarin frais

1 feuille de laurier

Sel et poivre

4 brins de ciboulette, ciselés

Préparation