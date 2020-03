Suggestions suaves pour la relâche

Pour la semaine de relâche, on vous propose des vins suaves, question de se détendre après une journée d’activités passée avec les enfants. Après tout, les adultes aussi ont droit à leurs petits plaisirs! De bons petits plats, des vins qui se marient bien à nos assiettes et une ambiance relaxante pour relâcher les tensions accumulées, voilà comment bien profiter des jours de congé

M. Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône

Qui dit Chapoutier, dit marque de confiance. Ce producteur, qui a des vignobles un peu partout en France, et qui a une maison au Québec, s’applique à offrir des vins qui reflètent le meilleur de leur terroir. La maison Chapoutier est implantée dans la vallée du Rhône depuis 1808. Sa marque distinctive? Des vins au caractère profond présentant une belle structure. En bouche, c’est charnu avec des tanins fermes, mais soyeux. On y trouve des notes de réglisse noire, de poivre noir et de griotte. Il sera parfait avec notre recette: un plat de bœuf Stroganoff des plus gourmands!

Vin rouge

France

Code SAQ: 476846

16,25$

Esteban Martin Carinena Reserva

Un espagnol qui représente un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. En plus, il est offert à 1$ de moins que le prix indiqué plus bas jusqu’au 25 mars. Une belle occasion de le découvrir! Même si ce vin n’est pas le plus complexe du monde, il a le mérite de présenter une élégance et une droiture qui lui font honneur. Ce Reserva a vieilli 14 mois en barriques de chêne et 36 autres mois en bouteilles. En résulte un vin charnu aux tannins fondus affichant des notes de vanille, de noix, de cerise et de prune. Idéal avec un steak ou des saucisses grillées.

Vin rouge Espagne

Code SAQ: 12990460

13,75$

Kir-Yianni Paranga Macédoine

Coup de cœur assuré que ce blanc de Grèce! Déjà en le versant dans le verre, ses arômes exotiques de pamplemousse, d’abricot et ses notes muscatées nous titillent les narines et nous transportent sur une terrasse l’été. Un air de vacances dont on a bien besoin en ce moment! Composé de deux cépages grecs – le roditis (80%) et le malagousia (20%) –, il présente la fraîcheur croquante du premier et l’aromatique élégance du second. En bouche, on aime son caractère vif et fruité. C’est le vin idéal pour une salade d’avocat aux crevettes, un poisson blanc à l’huile d’olive ou des pâtes au pesto.

Vin blanc

Grèce

Code SAQ: 13190190

13,60$

Recette: Bœuf Stroganoff gourmand

Portions: 6

Ingrédients

700 g de surlonge de bœuf, coupée en lanières

2 c. à soupe de farine tout usage

2 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 gros oignon, émincé

450 g de champignons de Paris, tranchés

2 gousses d’ail, hachées finement

½ tasse de vin rouge

1 tasse de bouillon de bœuf

1 branche de thym frais

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

¾ tasse de crème sure 14%

Sel et poivre

Pâtes aux œufs

Persil frais, haché

Préparation