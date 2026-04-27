Québec solidaire presse pour la réouverture du PEQ avant la reprise parlementaire

Québec solidaire réclame le retour du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) avant le 5 mai, date de reprise des travaux à l’Assemblée nationale. Le parti souligne l’urgence de la situation pour de nombreux travailleurs qualifiés vivant dans l’incertitude quant à leur avenir au Québec.

La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a promis en février qu’elle ramènerait le PEQ pour les personnes déjà installées au Québec si elle était élue cheffe de la Coalition Avenir Québec. Depuis janvier, de nombreuses personnes avec un emploi stable et même une famille au Québec doivent faire des choix déchirants parce qu’elles ne peuvent plus rester au Québec à cause de la réforme du système d’immigration.

Mme Fréchette a remporté son pari et est maintenant première ministre du Québec.

«Ça fait des mois que des personnes qualifiées, francophones, intégrées partout au Québec et indispensables à nos milieux de travail vivent dans l’angoisse la plus totale. Pendant que le gouvernement tarde à agir, des gens sont littéralement à quelques jours de devoir quitter le Québec», souligne Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire.

«On ne peut pas dire « on en prend moins, mais on en prend soin » et, en même temps, laisser des gens intégrés tomber dans un vide administratif. Il est encore temps de corriger le tir, mais ça prend une décision politique claire et immédiate», ajoute Andrés Fontecilla, responsable solidaire en immigration.

Le parti appelle le ministre Bonnardel à agir sans délai pour éviter des départs d’autres départs de travailleurs immigrants.

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