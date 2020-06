Vins et plaisirs: boire québécois pour la Saint-Jean

En prévision de la Saint-Jean-Baptiste qui s’en vient à grands pas, on a pensé que quelques bons vins québécois seraient de mise. Comme les petits regroupements sont permis, on fait le plein de provisions et de boissons et on se prépare à festoyer en toute sécurité. Quoi boire en cette journée de fête? Voici quatre produits locaux à déguster pour notre fête nationale.

Domaine Lafrance Vignoble Rivière du Chêne Le Rosé Gabrielle 2019 Les Vents d’Ange Cuvée Catherine 2019 Domaine de Lavoie

Domaine Lafrance

Ce n’est pas tout le monde qui boit de la bière à la Saint-Jean, mais si vous aimez le pétillant, pourquoi ne pas servir un cidre mousseux? Pour le côté festif et pour le faible taux d’alcool (9,5%), je vous le recommande à l’apéro. Il sera aussi idéal pour le brunch en compagnie d’œufs bénédictine ou de fromages. Pointe sucrée et notes florales pour ce cidre élégant.

Cidre mousseux

Québec

Code SAQ : 10994782

Prix : 15,95$

Vignoble Rivière du Chêne Le Rosé Gabrielle 2019

Si vous ne connaissez pas ce vignoble de Saint-Eustache, sachez qu’il fait partie des meilleurs du Québec. Gabrielle plaira par son côté fruité et gourmand. C’est un vin sec, bien balancé, aux notes d’agrumes et de pêche blanche. Idéal à l’apéro

ou avec du saumon, des crevettes ou des fromages.

Vin rosé

Québec

Code SAQ : 10817090

Prix : 15,75$

Les Vents d’Ange Cuvée Catherine 2019

Un de mes blancs du moment! Vif, croquant et floral, ce joli vin charme par ses notes de pomme verte, de poire et d’agrumes. C’est un vin agréable, tout comme la fille aînée du vigneron qui a donné le nom à cette cuvée. Texture et fraîcheur bien équilibrées pour ce produit qui ira à merveille avec du homard citronné, du poisson ou une belle salade César au poulet.

Vin blanc

Québec

Code SAQ : 11833690

Prix : 15$

Domaine de Lavoie

Si on cherche un bon vin rouge québécois, on ne se trompera avec celui-là. Enrobé de tanins souples, mais avec de la matière et du corps, cet assemblage de trois cépages autochtones ne laisse personne indifférent. Le vin offre des notes intéressantes de cacao, de café et de bois avec une trame sur le fruit noir surtout. Idéal avec notre recette de boulettes de dinde au BBQ!

Vin rouge

Québec

Code SAQ : 741173

Prix : 15,95$

Brochettes de boulettes au BBQ

Portions : 4

INGRÉDIENTS

1 oignon rouge

1 poivron rouge

1 poivron orange

2 courgettes

1 lb (454 g) de dinde hachée

1/2 tasse de sauce barbecue du commerce ou maison, divisée

1 c. à soupe de paprika fumé

1/2 c. à thé de poudre d’ail

1/2 c. à thé de cumin moulu

Sel et poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Hacher finement une moitié de l’oignon rouge. Déposer dans un grand bol. Couper le reste de l’oignon et les poivrons en cubes. Couper les courgettes en rondelles. Dans le bol contenant l’oignon haché, ajouter la dinde, 60 ml (1/4 tasse) de sauce barbecue et les épices. Bien mélanger. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Avec les mains, former 12 boulettes d’environ 2,5 cm (1 po) de diamètre. Préchauffer le BBQ à puissance élevée pour atteindre environ 290°C (550°F). Enfiler les boulettes sur des brochettes en alternant avec les légumes. Réduire la puissance du BBQ à feu moyen pour atteindre environ 200°C (400°F). Déposer les brochettes sur la grille du BBQ, fermer le couvercle et cuire de 12 à 15 minutes. Pendant la cuisson, retourner les brochettes à deux reprises et badigeonner du reste de la sauce barbecue à l’aide d’un pinceau.

Tirée de BBQ Santé, par Geneviève O’Gleman,

Les Éditions de l’Homme