Un nouveau café à Mercier-Est

Le M café a ouvert ses portes le 18 octobre sur la rue des Ormeaux. Pour la propriétaire Mélina Hamelin, il est primordial d’avoir plus de commerces de proximité dans le quartier.

Après avoir longtemps vécu à l’étranger avec sa famille, Mélina Hamelin est revenue habiter à Mercier-Est il y a trois ans. « Je me suis promenée beaucoup, mais j’ai toujours aimé les quartiers où tout est proche, raconte-t-elle. Je trouvais qu’un café, ça manquait à Mercier. »

Bien qu’elle a toujours eu la « fibre entrepreneuriale », c’est la première fois que Mélina Hamelin est propriétaire d’un commerce. « J’ai été superviseure, manager et j’ai longtemps travaillé en restauration, donc je connais quand même bien le domaine, mentionne-t-elle. J’ai toujours aimé être à mon compte et avoir un peu plus de liberté. »

La proximité comme priorité

Lorsque l’idée d’ouvrir un commerce a germé dans la tête de la mère de famille, elle voulait trouver un local proche d’où elle résidait. « Pour les clients, c’est plus facile quand ils peuvent se déplacer à pieds, explique-t-elle. Avec les gens du quartier, on parle souvent qu’on manque de place où se rassembler le jour quand les enfants sont à leur cours. »

Le M café est un espace où les tout le monde peut venir s’installer dans une ambiance décontractée, pense Mélina Hamelin. « J’ai beaucoup d’amis travailleurs autonomes et ils manquent d’endroit pour travailler », souligne-t-elle.

Local et écologique

La propriétaire veut offrir le plus possible des produits locaux. Selon elle, c’est le meilleur moyen de s’entraider avec les autres commerçants. Mélanie Hamelin compte également prioriser la vente de café équitable, car ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur.

« On essaie aussi d’être le plus écologique possible aussi, c’est pourquoi on fait partie du réseau La tasse », ajoute-t-elle. Ce mouvement est une initiative de l’Éco-quartier Villeray, du Patro Le Prévost et d’une dizaine de cafés de Villeray qui propose une alternative aux gobelets à usage unique. Le M café devient le deuxième commerce de Mercier a accepter La tasse, le premier étant la Crémerie Mix. « En espérant que ça parte le bal pour les autres [cafés] », dit-elle.