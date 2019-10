Critiques musique

••••• Sublime •••• Recommandé

Solide retour solo

Maybe Watson

Enter the Dance

•••1/2

On avait presque oublié qu’il avait une carrière solo. Maybe Watson revient cet automne avec Enter the Dance, un premier projet personnel depuis son album éponyme de 2011. Le membre du septuor Alaclair ensemble offre 12 morceaux aux couleurs souvent trap dont les sons n’ont rien à envier à ceux des artistes adulés. Maybe peut manquer de prestance sans ses six acolytes d’Alaclair, mais le produit final est définitivement «lui». François Carabin

Brillante distorsion

Debate Club

Phosphorescent

•••

La scène musicale montréalaise foisonne en artistes de qualité, et le premier album de Debate Club vient le confirmer. Phosphorescent est un disque qui réjouira les amateurs de rock garage avec ses sonorités distordues, presque psyché. On pense à Pterodactyl, Rabbit Hole et Get Bored surtout, qui, dès la première écoute, nous mettent une idée en

tête: assister à leur lancement le 1er novembre au Quai des Brumes. Amélie Revert

Exploratoire

Guy Bélanger

Eldorado

•••

Guy Bélanger fait partie des survivants qui font vivre le blues d’ici, leur harmonica à la bouche. Ce huitième album contient son lot de pièces blues rock assez classiques, mais c’est dans ces pièces instrumentales plus exploratoires que la magie opère véritablement. Le frère du réalisateur Louis Bélanger a en effet le chic pour créer des ambiances cinématographiques capables de nous transporter ailleurs. Benoit Valois-Nadeau