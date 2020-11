Élection présidentielle: Biden mène au collège électoral

WASHINGTON — Le candidat démocrate Joe Biden devançait le président Donald Trump au collège électoral vers 1 h, dans la nuit de mardi à mercredi.

M. Biden avait remporté 223 votes de grands électeurs, contre 174 pour Donald Trump. Il en faut 270 pour gagner les élections.

M. Trump a raflé la Floride, le plus prisé des États clés, dont dépendent ses espoirs de réélection. Il a également décroché l’Ohio et l’Iowa, tandis que les gains plus modestes du Minnesota et du New Hampshire sont allés à M. Biden.

Les courses étaient encore trop serrées d’autres États chaudement disputés.

M. Biden a remporté Hawaï, la Californie, l’Oregon, l’État de Washington, le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et New York, tandis que Donald Trump s’est démarqué au Montana, dans l’Idaho, en Indiana, en Arkansas, en Alabama, au Mississippi, en Oklahoma et au Tennessee.

L’ancien vice-président a aussi remporté le Rhode Island, le Nouveau-Mexique, le District de Columbia et le Colorado.

Le président Trump a également gagné l’Utah, le Missouri, le Kansas, la Louisiane, le Nebraska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming.

The Associated Press