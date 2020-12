Jouer confiné : 5 jeux de société à distance

Au printemps dernier, j’avais fait une série d’article titrée Jouer confiné. On pouvait y retrouver toutes sortes de conseils et d’idées pour jouer à des jeux de société tout en respectant les mesures sanitaires.

Un des plus populaires a été mon article sur les sites web pour jouer à des jeux de société en ligne. Avec les mesures du gouvernement pour la période des Fêtes, on peut s’attendre à ce que ces sites soient inondés de joueurs!

Comme on ne peut pas aller voir nos parents, grands-parents, frères, soeurs et amis, il est fort probable que beaucoup de soupers des Fêtes se passent sur Zoom (ou autre outil de vidéoconférence de votre préférence). Sauf que ce n’est pas tout le monde qui est habile avec l’ordinateur ou qui a envie de se faire expliquer les règles d’un jeu sur une plateforme virtuelle.

Voici donc 5 jeux faciles à expliquer et à jouer à distance qui ont tous été testés à plusieurs reprises depuis ce printemps dans mes contrats d’animation pour des bibliothèques, entreprises et autres.

note : certains de ces jeux peuvent être joués sans matériel et un peu de créativité, mais nous vous invitons fortement à acheter au moins une copie originale

Just One

J’ai déjà présenté Just One dans une chronique précédente, mais je le redis ici : Just One c’est le jeu si simple qu’on se demande pourquoi ça n’a pas été inventé avant. En bref, un joueur doit deviner un mot et tous les autres l’aident à trouver en lui donnant un indice.

Sauf que! Si deux joueurs ou plus donnent le même indice, les indices sont éliminés. Donc, il faut penser assez proche pour aider le joueur qui devine, mais assez loin pour éviter de donner le même indice qu’un autre joueur.

Pour le jouer à distance, il suffit que chaque joueur écrive sur un papier son indice tandis que le joueur qui devine ferme ses yeux. Il n’a qu’à les rouvrir une fois que les joueurs ont comparés leurs mots.

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble une partie en direct :

A Fake Artist Goes to New York

Dans A Fake Artist Goes to New York, les joueurs sont des artistes qui participent tous à un même dessin. Par contre, un des joueurs ne sait pas quel est ce dessin. Il ne doit pas être démasqué par les autres! Pour plus de détails, jetez un oeil à ma chronique plus détaillée sur le jeu.

Ici, il faut un peu plus que du papier et crayon pour jouer : il faut utiliser un outil de tableau blanc collaboratif (comme Google Jamboard). De plus, à chaque tour, un joueur envoie en message privé le mot à dessiner aux autres sauf au Fake Artist de son choix.

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble une partie en direct :

Qui paire gagne

Qui paire gagne, un jeu de l’éditeur québécois Scorpion masqué, est un de mes incontournables depuis le début de la pandémie. À chaque tour, les joueurs ont 1 minute et demie pour associer des images entre elles. Quand le sablier est terminé, on compare les paires. Chaque paire en commun avec les autres joueurs donnent des points. Un super jeu pour susciter la discussion et voir comment pensent les autres.

Pour celui-ci, il faut se préparer un peu à l’avance. Celui ou celle qui a le jeu à la maison prend des photos des images pour chacune des rondes. Ensuite, il suffit de faire des partages d’écran pour que tous puissent voir les images en même temps.

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble une partie en direct :

Château Aventure

Si vous avez des plus jeunes avec vous, Château Aventure pourrait bien leur plaire, quoique des adultes apprécient aussi le jeu. Château Aventure, c’est un peu le jeu de rôle en simplifié. Un joueur a un scénario entre les mains que les autres devront résoudre en travaillant ensemble. Pour se donner une bonne idée, on peut télécharger gratuitement un scénario d’introduction.

Pour seul matériel, il faut une copie du scénario pour un des joueurs (idéalement la personne de votre groupe qui se débrouille le mieux pour raconter des histoires). Ensuite, si les joueurs veulent prendre des notes, du papier-crayon sera utile, mais ce n’est pas nécessaire.

Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble une partie en direct (attention divulgâcheur) :

Top Ten

Top Ten n’est pas encore arrivé dans les boutiques québécoises, mais l’éditeur français Cocktail Games propose une version démo 100% jouable à distance. L’idée est assez simple : ensemble, un joueur doit classer des propositions sur une échelle de 1 à 10. Pour ce faire, celui-ci lit à voix haute une situation. Par exemple : Sur une échelle de 1 à 10, du plus nuls au plus cool, un cadeau qui se glisse dans un bas de Noël.

Ensuite, à chaque autre joueur est attribué aléatoirement un numéro qui indique la proposition qu’il doit trouver. Dans l’exemple, un joueur qui a pigé « 3 » doit trouver un cadeau nul, mais pas trop… Quand tous les joueurs on écrit leur idée, le joueur qui devine doit tenter de trouver l’ordre exacte des propositions. S’il le fait sans se tromper, tous les joueurs remportent la manche!

Celui-ci demande un peu plus d’organisation car il faut utiliser des liens Google Drive. Rien de compliqué car l’éditeur a bien organisé le fichier, mais il faudra s’assurer de bien accompagner les membres de la famille moins habiles avec un ordinateur. Malgré tout, ça devrait faire beaucoup rire!

sur la photo (gauche vers droite, haut vers bas) : Sylvain A. Trottier – Ludologue, Carl Brière – Synapses Games, David Couto – Professeur Boardgame, Nina-Michèle Le Floch – La Récréation, Léna Gouérou – La Récréation, Sébastien Tremblay – joueur.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca