Vivre ici – Bienvenue dans l’Est-de-l’Île-de-Montréal !

Mot de la mairesse

Chère citoyenne, cher citoyen,

Bienvenue dans notre magnifique arrondissement! À RDP-PAT (comme nous l’appelons affectueusement), la nature nous tient à cœur. Et pour cause! Entouré par le fleuve et la rivière, notre bel arrondissement dispose de plus de 125 parcs et espaces verts. C’est pourquoi nous avons pris des engagements en terme de développement durable. Nous sommes le premier arrondissement de la Ville de Montréal à avoir développé une politique d’agriculture urbaine. Notre but? Contribuer à transformer notre façon de s’approvisionner en produits locaux et à assurer notre sécurité alimentaire. Ces différents plans d’action contribuent à faire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles un lieu où il fait bon vivre.

J’ai le plaisir de vous annoncer que tous les nouveaux résidents propriétaires recevront, à compter de maintenant, une trousse de bienvenue nommée “Le bonheur est dans RDP-PAT”. Elle contient un document à afficher sur votre frigo pour ne pas oublier la page Web menant vers tous les services offerts par l’arrondissement. La trousse comprend également un carnet de coupons-rabais pour partir à la découverte de nos commerces locaux. Les commerçants de l’arrondissement se sont généreusement associés à ce projet pour vous souhaiter la bienvenue et vous inciter à les découvrir grâce à de belles offres promotionnelles!

Vous y trouverez également un sac en coton naturel (cultivé sans produits chimiques) et un stylo qui, une fois utilisé, se plante afin de faire pousser un arbre. Quant au clip aimanté, il est fait de plastique recyclable.

Ce cahier spécial se veut avant-tout un outil d’information précieux qui vous guidera vers les ressources essentielles dont vous avez besoin pour vous familiariser avec votre nouvelle terre d’accueil, et surtout, faciliter votre adaptation à votre nouveau cadre de vie. Comme vous pourrez le constater au fil des pages qui suivent, l’été sera animé dans l’arrondissement et plusieurs plans d’eau sont accessibles pour vous rafraîchir! Profitez-en pleinement!

En mon nom personnel, au nom des membres du conseil d’arrondissement et de toute l’équipe de l’arrondissement, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles!

Caroline Bourgeois

Mairesse de l’arrondissement

514 868-4050

Suzanne Décarie

Conseillère de la Ville

District de Pointe-aux-Trembles suzanne.decarie@montreal.ca

514 515-7224 Richard Guay

Conseiller de la Ville

District de La Pointe-aux-Prairies richard.guay@montreal.ca

514 234-8220 Giovanni Rapanà

Conseiller de la Ville

District de Rivière-des-Prairies giovanni.rapana@montreal.ca

514 234-8505

Gilles Déziel

Conseiller d’arrondissement

District de Pointe-aux-Trembles gilles.deziel@montreal.ca

514 234-8803 Lisa Christensen

Conseillère d’arrondissement

District de La Pointe-aux-Prairies lisa.christensen@montreal.ca

514 210-9094 Nathalie Pierre-Antoine

Conseillère d’arrondissement

District de Rivière-des-Prairies nathalie.pierre-antoine@montreal.ca

514 261-5768

DES PROJETS EN AGRICULTURE URBAINE

L’arrondissement s’est engagé à mettre en œuvre et soutenir des projets en agriculture urbaine pour qu’en 2030, 30 hectares du territoire vibrent au rythme d’une agriculture urbaine plurielle et innovante. Voici quelques projets dont les citoyens peuvent profiter!

Visitez le Marché public tous les samedis!

Tous les samedis de 10 h à 15 h jusqu’à la mi-septembre, le Marché public du Village est le rendez-vous estival de la communauté de Pointe-aux-Trembles.

Le marché saisonnier se déroule sur la place du Village, au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Notre-Dame Est, au coeur du quartier historique de Pointe-aux-Trembles.

Cet événement convivial regroupe ainsi le travail des fermier.e.s et des artisan.e.s du quartier et des environs. Aller au marché, c’est une occasion en or de dialoguer avec des productreur.trices et artisan.e.s d’ici, de connaître l’histoire derrière leur entreprise et leurs produits, de leur poser des questions, de faire de nouvelles découvertes, découvrir de nouveaux goûts et bien sûr d’encourager notre économie locale.

Renseignements : marchepublic-pat.com

Découvrez la jardinothèque à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

La bibliothèque a mis sur pied une jardinothèque afin de partager avec la population le plaisir de jardiner tout en favorisant l’esprit de communauté.

La jardinothèque c’est une collection de semences de toutes sortes (ex. fines herbes, fleurs et légumes) offertes gratuitement aux abonnés de la bibliothèque.

D’abord, vous pouvez prendre des semences de la façon suivante :

Choisissez vos sachets de semences (3 maximum par semaine; 12 maximum par année); Enregistrez votre choix au comptoir de prêts de la bibliothèque; Retournez à la maison pour les planter!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Par la suite, vous pouvez déposer des semences à la bibliothèque de la manière suivante :

Placez vos semences dans une enveloppe en identifiant la variété et en inscrivant vos noms et numéro d’abonné-e; Donnez votre enveloppe à un membre du personnel pour qu’elle soit traitée; Vos semences pourront ensuite être empruntées par d’autres horticulteurs!

C’est tout simple! Il ne vous reste plus qu’à participer! C’est donc un rendez-vous à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles!

L’arrondissement de RDP-PAT remercie l’ÉcoPap pour son soutien dans ce nouveau projet!

Jardins communautaires

Les jardins communautaires sont des terrains de la Ville de Montréal divisés en parcelles individuelles appelées jardinets.

S’occuper d’un jardinet permet d’avoir accès à des légumes frais à coût moindre, d’échanger et de partager des connaissances, des trucs et des conseils liés à l’agriculture, le tout dans un esprit de communauté et de collaboration.

RDP-PAT met à la disposition de ses citoyens des jardinets de 3 mètres par 6 mètres.

Chaque jardinier est responsable de l’entretien et de la récolte de son jardinet.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente via le 311, du 1er au 30 avril. Les jardinets libres sont octroyés en mai de chaque année.

Zones libres d’agriculture urbaine

RDP-PAT a mis à votre disposition des zones prêtes à être cultivées! Le jardinage dans des espaces partagés est une excellente façon d’accéder à des produits sains!

Les citoyens de RDP-PAT sont invités à participer à l’entretien écologique (effeuillage, arrosage, désherbage manuel, etc.) de bacs mis à leur disposition dans différents lieux publics de l’arrondissement et, ensuite, de faire la récolte des légumes et fines herbes.

Les zones libres sont situés aux endroits suivants :

Place du village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Boulevard Saint-Jean-Baptiste et rue Notre-Dame Est (PAT)



Boulevard Saint-Jean-Baptiste et rue Notre-Dame Est (PAT) Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

14001, rue Notre-Dame Est (PAT)



14001, rue Notre-Dame Est (PAT) Centre communautaire de RDP

9140, boulevard Perras (RDP)



9140, boulevard Perras (RDP) Jardin communautaire Les Belles-Roses (anciennement Les Deux sapins)

89e Avenue/ boulevard Gouin (RDP)



89e Avenue/ boulevard Gouin (RDP) Garderie éducative Bambino Village

8079, avenue André-Ampère (RDP)

Jardin collectif

Un jardin collectif est un espace destiné à la culture de produits maraîchers, ouvert à tous. L’entretien du jardin et les récoltes sont partagées par tous. Les surplus sont remis à des organismes communautaires du milieu. Les Jardins Skawanoti est un bel exemple de projet social et collectif implanté sur le site du cégep Marie-Victorin.

Le Jardin du citoyen est un jardin collectif aménagé au parc Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles! Il offre un espace de culture et d’échanges à la population locale en jardinant des légumes et des fines herbes, sans aucun pesticides ou engrais chimique, accessibles à tous!

Envie de participer ? Informez-vous auprès de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.

Inscription pour le projet pilote de poules

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles autorise dès cet été la garde de poules pondeuses sur son territoire dans le cadre d’un projet pilote d’une durée de deux ans.

Pour chapeauter et mettre en œuvre cette initiative, l’arrondissement a mandaté l’Éco de la Pointe-aux-Prairies qui pourra encadrer les gardiens de poules afin qu’ils adoptent de bonnes pratiques et s’assurent de la conformité des installations, le tout dans le respect de l’environnement, de la santé publique et du bien-être des animaux.

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 27 août 2021.

La limite de 50 poulaillers autorisés a été établie pour l’ensemble du projet pilote.*

*Sélection des candidatures : premier arrivé, premier servi, sous réserve du respect des modalités d’inscription.

Comment participer au projet pilote?

Les personnes intéressées doivent d’abord s’inscrire et s’engager à respecter les modalités du projet pilote.

Suivez le guide!

Pour aider les gardiens de poules à bien démarrer leur projet de poulailler, un guide est mis à leur disposition sur le site web de l’arrondissement.

Tous les détails sur montreal.ca/rdppat (faire une recherche avec le mot clé “poules”).

Promenons-nous dans les parcs…

Cet été, profitez des grands espaces pour vous aérer l’esprit et les poumons! Une des particularités de RDP-PAT est la présence de ses 125 parcs et espaces verts sur son territoire, en plus de deux magnifiques parcs-nature!

À RDP-PAT, on peut circuler à vélo, observer les oiseaux, jouer au golf, faire du BMX et de la planche à roulettes, s’entraîner sur des exerciseurs, pratiquer le volleyball de plage, s’amuser dans l’eau, promener son chien, et plus encore!

Équipements sportifs

RDP-PAT compte une soixantaine d’équipements et plateaux sportifs de qualité dans ses parcs. Des terrains de pétanque et de bocce, des pistes d’athlétisme, des terrains de basketball, de soccer, de baseball et de tennis, il y a de tout pour encourager la pratique du sport et maintenir de saines habitudes de vie!

Piscines et pataugeoires extérieures





Venez vous rafraîchir dans les piscines extérieures et pataugeoires, ainsi que les nombreux jeux d’eau sur le territoire!

Les horaires sont disponibles sur montreal.ca/rdppat

Parc Don-Bosco, piscine et pataugeoire

12600, avenue Rita-Levi-Montalcini

514 648-0390 Parc Saint-Georges, piscine et pataugeoire

13050, rue Prince-Albert

514 872-4104 Accessible pour les personnes à mobilité réduite : rampe d’accès à l’eau avec fauteuil roulant disponible, vestiaires et équipements adaptés. Parc Richelieu, piscine et pataugeoire

1979, 40e Avenue

514 872-0110

Parc Maria-Goretti, piscine et pataugeoire

488, 85e Avenue

514 872-7621 Accessible pour les personnes à mobilité réduite : rampe d’accès à l’eau avec fauteuil roulant disponible, vestiaires et équipements adaptés. Parc Hans-Selye (piscine de dimension olympique chauffée)

7521, avenue André-Ampère

514 872-0462 Accessible pour les personnes à mobilité réduite : rampe d’accès à l’eau avec fauteuil roulant disponible, vestiaires et équipements adaptés. Parc Saint-Jean-Baptiste, pataugeoire

1048, boulevard Saint-Jean-Baptiste

514 645-0625

Jeux d’eau

Ouvert tous les jours de de 9 h à 21 h

Pointe-aux-Trembles

Parc Marie-Coron

13379, rue René-Lévesque Parc du Colombier

11750, rue La Valinière Parc des Épinettes

Rue des Bois-Francs / rue des Épinettes

Parc de Montmartre

Rue de Montigny / 60e Avenue Parc Victoria-Girard

1881, rue Jean-Leduc Parc Des Pins

3995, 42e Avenue

Parc Saint-Marcel

1647, 6e Avenue Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Boulevard Saint-Jean-Baptiste / rue Notre-Dame Plage de l’Est

16240, rue Bureau

Rivière-des-Prairies

Parc Dollard-Morin

11750, rue La Valinière Parc Pierre-Blanchet

12279, avenue Pierre-Blanchet Parc Armand-Bombardier

Boulevard Armand-Bombardier / boulevard Perras

Place du parc Saint-Joseph

9909, 68e Avenue Parc Pehr-Kalm

Rue Marcel-Raymond Parc Renée-Vautelet

12725, avenue Pierre-Baillargeon

Parc Gérard-Picard

12200, boulevard Rodolphe-Forget

Parcs à chiens

Votre animal a besoin de se dégourdir les pattes? Deux parcs à chiens sont disponibles à RDP-PAT.

Parc de l’École secondaire Pointe-aux-Trembles (PAT)

15200, rue Sherbrooke Est Parc Pasquale-Gattuso (RDP)

Intersection de la rue André-Cipriani et de la rue Gilles-Trottier

Renseignements : montreal.ca/sujets/parcs-chiens

Permis animalier

Tous les propriétaires de chien ou de chat habitant à Montréal doivent se procurer un permis et le renouveler chaque année. Une médaille valide pour toute la vie de l’animal sera délivrée. Elle doit être portée à son cou en tout temps. Le port de la médaille pour un chat mircropucé n’est pas nécessaire, puisque la micropuce est une mesure d’identification permanente.

À noter : la stérilisation et le micropuçage des animaux de compagnie de plus de six mois sont obligatoires sur le territoire montréalais. Information : montreal.ca/sujets/animaux-domestiques

Pour obtenir ou renouveler un permis animalier, pour connaître les règles à suivre et les animaux autorisés, consultez le montreal.ca/sujets/permis-animalier.

Services aux citoyens

Maison du citoyen

12090, rue Notre-Dame Est

Bureau de la mairie et des conseillers / salle du conseil

514 868-4050

Bureau Accès Montréal de Pointe-aux-Trembles

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Téléphone : 311

Comptoir des permis et de l’inspection

Sur rendez-vous seulement. Téléphonez au 311.

Plusieurs services sont offerts en ligne :

Pour payer ou contester un constat d’infraction;

Faire une demande permis pour des rénovations (toiture, portes et fenêtres, revêtement, piscines et spas, abattage d’arbres);

Consulter et payer son compte de taxes;

Obtenir ou renouveler un permis pour chien et chat;

Signaler un problème.

Pour accéder aux services en ligne : montreal.ca/faire-ses-demarches-en-ligne

Bureau Accès Montréal de Rivière-des-Prairies

Comptoir de services : 8910, boulevard Maurice-Duplessis

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Par téléphone : 311

Entrez dans la vague estivale 2021