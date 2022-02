Célébrer ces femmes inspirantes de chez nous (partie 2)

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, il convient de rendre à Cléopâtre ce qui revient à Cléopâtre et de célébrer ces femmes inspirantes bien de chez nous.

Elles sont des femmes d’affaires et des professionnelles accomplies, mais également des personnes de cœur qui ont su s’élever au-dessus de la mêlée pour relever les défis et contourner tous les obstacles qui se trouvaient sur leur chemin.

Métro Québec est fier de vous présenter quelques portraits de femmes inspirantes, des leaders et des personnalités qui font la fierté de la région!

Caroline Lapointe

Coprésidente, 1001 Fondues

Sa plus grande qualité: être attentive

Originaire de Rimouski

Pour celle qui est issue d’une lignée de passionnés, 1001 Fondues est d’abord une histoire de famille. Travailler avec son père et ses enfants au sein de l’entreprise fait partie de ce dont Mme Lapointe est le plus fière. À titre d’inspiration, elle cite nul autre que Nietzsche: « Il n’existe au monde qu’un seul chemin sur lequel nul autre que toi puisse passer. Où mène-t-il? Ne le demande pas, suis-le. »

Son intérêt pour le monde littéraire vient d’ailleurs teinter le conseil qu’elle donne à la jeunesse: « Aime ce que tu fais. Désire faire ce que tu fais. Sois la poétesse de ta vie ». La routine qu’elle cultive? « Lire pour enrichir le sens. Courir pour préciser mes pensées. Faire du yoga pour savourer. Recommencer. »

Si elle devait choisir un autre métier, Mme Lapointe se verrait volontiers mener des dialogues philosophiques avec les enfants et adolescents.

Mélanie Durocher

Propriétaire, Animo etc Cap-Rouge

Sa plus grande qualité : son sens de l’humour

Originaire de l’arrondissement Charlesbourg, Québec

Persévérante, curieuse et passionnée, Mélanie Durocher a le goût d’aller au fond des choses et, surtout, l’audace d’essayer. « Grâce à mon talent d’organisatrice, je parviens à jongler avec un horaire flexible et à anticiper ce qui s’en vient », indique-t-elle. Elle considère que les erreurs de parcours, ça n’existe pas: chaque expérience lui a permis de devenir la femme qu’elle est aujourd’hui.

Les valeurs entrepreneuriales qu’elle chérit le plus sont l’originalité ainsi que le service à la clientèle de haute qualité. Son inspiration du moment : Marie-Claude Caron, de la Fondation PAKSAC, parce qu’elle se donne pour une bonne cause et est parvenue à bâtir une fondation à partir de rien.

Audrey Robillard

Propriétaire et infirmière, Centre Innova Soins

Sa plus grande qualité : la polyvalence

Originaire de Marieville en Montérégie

Fière d’avoir mis sur pied une entreprise consacrée à la profession d’infirmière qu’elle a choisie et tient en haute estime, cette femme d’affaires se démarque par les nombreuses cordes à son arc. « Je suis une personne qui a confiance en ses compétences, donc qui essaie tout ce qui est possible, souligne Mme Robillard. Je suis capable de m’impliquer dans toutes les sphères d’une organisation. »

La réussite du Centre Innova Soins qu’elle a fondé – appelé à prendre de l’expansion suite à l’acquisition d’actions d’une entreprise du secteur des soins infirmiers à Saint-Jean-sur-Richelieu – témoigne de sa détermination. Une force qui la guide dans ce projet.

Satisfaction de la clientèle, santé, accessibilité, professionnalisme et collaboration; les valeurs véhiculées par son entreprise sont une source de grande fierté. À la relève, elle suggère de « s’entourer de gens de confiance, complémentaires et passionnés qui ont du plaisir à travailler ensemble ».

Caroline Desbiens

Députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix

Sa plus grande qualité : la diplomatie

Originaire de L’Isle-aux-Coudres, la magnifique!

Grandir dans le milieu hôtelier fut définitivement un atout sur sa route. « J’ai développé mon entregent, mon affabilité, mes aptitudes en communication, mais aussi l’ouverture aux autres et à leur réalité, souligne la députée. J’ai fréquenté des gens inspirants porteurs de sens commun et de vision. »

Parmi les leçons tirées de l’expérience qu’elle aurait voulu connaître d’emblée: se faire confiance. « Le jour où j’ai compris, tout a changé. Tout est arrivé sans forcer et sans tasser personne surtout. » Aux jeunes femmes, Mme Desbiens conseille d’ailleurs de ne pas hésiter à laisser leur instinct guider le parcours. « Faites de la place à votre petite voix qui, à travers le tumulte de la perception des autres, ne se fait pas toujours suffisamment entendre. »

René Lévesque « demeure le personnage le plus honnête, franc et simple de la classe politique » à ses yeux, une grande inspiration.

Marie-Pier Gendron

Audioprothésiste propriétaire, Aures – Fortin & Gendron

Sa plus grande qualité : être ouverte aux changements

Originaire de la Montérégie, dans les alentours de Saint-Hyacinthe

Avoir confiance en ses capacités est essentiel aux yeux de l’entrepreneure. « Il faut croire en soi. Les femmes possèdent des forces entrepreneuriales différentes des hommes. Pas moins bonnes. Juste différentes. » Son conjoint, copropriétaire de l’entreprise, est une inspiration depuis le commencement. « Il m’a donné la confiance nécessaire pour me lancer en affaires. Nos aptitudes se complètent bien, ce qui favorise le développement de notre entreprise. »

L’expérience acquise, tant à travers les bons coups que les moins bons, lui a permis d’évoluer. « J’ai appris l’entrepreneuriat dans l’action, sur le terrain. Il y a donc eu quelques faux pas, raconte Mme Gendron. L’important est de rester humble, transparent et d’apprendre de nos erreurs. »

Le respect des employés, l’implication communautaire et le développement durable sont les valeurs qu’elle priorise au travail. « Conjuguer vie professionnelle, familiale et personnelle avec la même diligence que notre entreprise » est en outre primordial.

Éloise Doyon

Directrice, Restaurant Patates Plus

Sa plus grande qualité : l’efficacité

Originaire du quartier Val-Bélair, Québec

Plus jeune, c’est de devenir océanologue dont rêvait Éloise Doyon, qui s’est finalement dirigée vers l’industrie de la restauration.

Comment en est-elle arrivée à faire partie des entrepreneures les plus en vue du Québec? « Grâce à ma persévérance et ma détermination dans mon parcours scolaire, ma structure professionnelle, ma patience face aux défis du quotidien, mon avant-gardisme et ma curiosité envers les nouvelles tendances alimentaires, sans oublier mon précieux café quotidien ainsi que mon agenda – en format papier, il va sans dire », énumère la principale intéressée!

Sa fierté? Assurer la continuité de l’entreprise familiale pour une troisième génération entourée de gens qu’elle respecte et apprécie au plus haut point.

Sylvie St-Hilaire

Conseillère responsable, Coopérative funéraire des Deux Rives

Sa plus grande qualité : l’empathie

Originaire de Ste-Anne-de-Beaupré

Très méthodique dans son travail, Sylvie St-Hilaire accorde une grande importance aux diverses étapes de préparation qu’elle accomplit avant de rencontrer les familles éprouvées qu’elle accompagne dans l’épreuve qu’est le deuil d’un être cher.

Fière de sa persévérance et de son assiduité au travail, elle s’inspire de son mentor ainsi que des personnes avec qui elle collabore au sein de la Coopérative funéraire des Deux Rives pour mettre de l’avant des valeurs telles que la coopération et l’humanité envers les familles qu’elle accueille. Son conseil à quiconque voudrait suivre ses pas : croyez en vous ainsi qu’en vos possibilités professionnelles et foncez!

Andréa Lavoie-Roy

Dentiste propriétaire, Centre dentaire Lavoie-Roy

Sa plus grande qualité : la détermination

Originaire de Beaupré

D’emblée, Andréa Lavoie-Roy rend hommage à sa solide équipe, composée de plus d’une douzaine de personnes partageant des valeurs importantes de sa clinique comme le respect et l’empathie. Sa plus grande inspiration? « Mon père. Bien sûr, pour son leadership et son sens des affaires, mais surtout pour son humilité, sa gentillesse et sa grande générosité. C’est un homme bon et honnête qui a bien réussi, autant dans sa vie personnelle qu’en affaires. » Reconnaissante de mener une existence à la hauteur de ses aspirations, Andréa entrevoit l’avenir d’un bon œil, elle qui souhaite continuer à bien servir sa clientèle et, qui sait, peut-être un jour agrandir ses installations…

Mesdames, vous faites la fierté de vos collègues, mais aussi de toute la région! Métro vous souhaite une bonne Journée internationale du droit des femmes.

