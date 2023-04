Liste des Meilleurs avocats en droit de la famille au Québec

Cet article a été réalisé pour le compte de jurigo.ca

Les histoires de famille, ça entraine des conflits qui peuvent rapidement dégénérer en situation juridique. Il suffit de penser aux dossiers de divorces, de garde d’enfants et de pension alimentaire pour le constater.



Toutefois, une situation de droit familial n’a pas à virer au conflit, bien au contraire. Lorsqu’un avocat en droit familial est impliqué dans la démarche, le règlement du dossier est grandement simplifié, et vous pourrez rapidement tourner la page sur ce chapitre.



Pour obtenir un tel dénouement, vous n’aurez pas d’autre choix que de consulter les meilleurs avocats en droit de la famille dans votre région. Et on vous explique comment trouver un tel expert dans les lignes qui suivent!

Quels sont les services de l’avocat en droit familial

Les avocats sont les experts les mieux outillés pour vous aider dans toutes les démarches qui touchent le droit familial de près ou de loin. Qu’il s’agisse d’une séparation, d’un divorce ou d’un dossier d’adoption, ce professionnel est la ressource numéro un à envisager.

Mais pourquoi engager un avocat spécialisé en droit familial? Pour profiter d’un des services suivants:



Règlement de divorce Qu’il s’agisse d’un règlement de divorce à l’amiable, d’une poursuite en divorce ou d’une dissolution d’union civile, les avocats familialistes savent comment s’y prendre pour régler le tout efficacement.

Garde d’enfants et pension alimentaire Besoin de conseils sur la garde de vos enfants ou sur le montant de pension alimentaire à payer? Un spécialiste du droit familial saura vous éclairer sur vos droits et obligations.

Adoption d’enfant Il n’y a pas que les chicanes de couple qui intéressent les avocats en droit de la famille. Ils sont également là pour vous accompagner lors d’une démarche d’adoption.

Protection de la jeunesse Que ce soit du côté des parents ou de l’enfant, les avocats familialistes sont aptes à intervenir en matière de protection de la jeunesse, notamment à l’occasion d’un signalement au DPJ.





Certains avocats familialistes sont également accrédités en médiation familiale. Ils s’avèrent d’une grande utilité pour accélérer le règlement d’un dossier conflictuel en matière familiale.

Régler un divorce à l’amiable avec un avocat familialiste

Divorcer, ça peut se faire dans la chicane, mais ça peut aussi se faire dans l’harmonie. Pour ceux qui privilégient cette deuxième option, régler son divorce à l’amiable avec un avocat promet d’accélérer le processus de séparation, et de faire économiser bien des frais!



Mais qu’est-ce qu’un divorce à l’amiable sur projet d’accord?

Un tel divorce à l’amiable implique que les conjoints s’entendent pour soumettre un projet d’accord commun au tribunal dans lequel ils ont réglé toutes les modalités de la séparation entre eux. Le juge n’a qu’à vérifier les modalités de l’entente, et à l’entériner si tout est conforme. Et voilà, le tour est joué!

Divorcer à l’amiable avec un avocat vient avec plusieurs avantages! L’avocat est là pour régler le divorce rapidement, et à faible coût! Cela se traduit en économies substantielles en termes d’honoraires d’avocat, lesquelles peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars. Pour régler un divorce rapidement et à faible coût, engager un avocat en droit familial est la solution la plus efficace et de loin.

Médiation familiale avec un avocat pour prévenir les conflits.

Vous cherchez le meilleur moyen de régler un conflit familial? Depuis quelques années, la médiation atteint des records de popularité, et les avocats y offrent justement leurs services en matière familiale pour divers dossiers. La médiation familiale est devenue le processus par excellence de règlement de conflits, notamment pour :

Régler les questions de pension alimentaire lors d’un divorce.

S’entendre sur la garde des enfants lors d’une séparation.

Partager les biens lors d’un divorce (patrimoine familial et régime matrimonial).

Dénouer les impasses lors du règlement d’un divorce.

Opter pour la médiation familiale avec l’un des meilleurs avocats dans votre région, c’est une façon de prévenir les conflits, et surtout, de les régler avant qu’ils ne dégénèrent. Et ça s’applique dans toutes les sphères du droit familial.

Conflit familial : quels avantages d’engager un avocat?

Préserver le meilleur intérêt des enfants Les conflits familiaux et les séparations font parfois perdre de vue le plus important; préserver le meilleur intérêt des enfants. Les avocats en droit familial sont là pour s’assurer que vous ne perdiez pas de vue cet aspect.

Accélérer le règlement d’un divorce Les avocats ne peuvent pas régler le divorce plus vite que la volonté de leurs clients. Ils peuvent toutefois offrir de régler le tout à l’amiable, éclairer les conjoints sur leurs droits respectifs, et s’occuper de l’ensemble du processus pour obtenir le jugement en divorce.

L’avocat peut agir comme intermédiaire En engageant un avocat comme médiateur familial, cela permet d’éviter que les tensions familiales ne dégénèrent en litige et que la mauvaise foi ne prenne le dessus sur la situation.



La médiation est fort utile en matière familiale pour régler efficacement le dossier, et pour toutes les personnes impliquées se fassent respecter dans leurs droits.

En matière de droit familial, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver et de choisir le bon avocat pour votre dossier. Heureusement, des plateformes comme JuriGo.ca existent et vous permettent d’entrer en contact avec les meilleurs avocats en droit de la famille au Québec en quelques clics seulement.



Pour trouver votre avocat qualifié en matière familiale, tourner-vous vers une solution aussi efficace que celle offerte par JuriGo!

