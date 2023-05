Chaque mois, TRINQUONS! découvre des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis! Ce mois-ci, nous vous présentons des bars à vins ainsi que des microbrasseries à découvrir absolument. Tchin tchin!

Distillerie 3 Lacs

Ça sent l’été!

La Distillerie 3 Lacs est fière de présenter le deuxième rhum de sa collection, le Rhum Pamplemousse Rose, offert à la SAQ.

Inspiré de Miami, une ville colorée où la vie est douce et tropicale, tout devient possible avec ses arômes de pamplemousse rose et son côté délicatement fruité.

Ce rhum frais et juteux à souhait se savoure en cocktail, comme dans la recette de l’été, le Ocean Drive.

Apprenez-en plus au distillerie3lacs.ca!

Spiritueux Alpha Tango

Santé!

Avec l’été qui se pointe le bout du nez, Alpha Tango a décidé de vous partager une recette qui a fait fureur l’été passé!

Une délicieuse sangria, élaborée à partir de son gin primé à la framboise noire, Echo Foxtrot. Une recette parfaite pour partager l’apéro entre amis au soleil; de plus, elle est très simple à réaliser.

Ce gin fruité, très faible en sucre est parfait pour se marier au vin rosé et aux petits fruits. Santé!

Apprenez-en plus au alphatango.ca!

Romeo’s Gin

Romeo’s sonic, l’art du seltzer!

Une gamme innovante de seltzers ultra premium signée romeo’s gin!

L’expression botanique signature de romeo’s se retrouve dans les trois saveurs uniques de la gamme romeo’s sonic : melon d’eau et hibiscus, éclatant, vif et fruité; concombre et rose, végétal et floral; et pamplemousse et romarin, un goût agrumé, sapiné et parfumé. Trois saveurs d’inspiration gin jamais vues dans le monde des prêts-à-boire à base de malt.

Des produits frais et légers offerts dans le réseau québécois d’épiceries et de dépanneurs.

Apprenez-en plus au romeosgin.com!

Les Spiritueux Raynault – Poisson Rouge

On se réchauffe le cœur!

On se souvient de cette grand-maman qui donnait des bonbons rouges qui étaient toujours trop durs à mâcher en forme de poisson; on se souvient aussi qu’à chaque Saint-Valentin, il y a de petits bonbons rouges partout en forme de cœur à la cannelle. Voilà l’inspiration et l’intention derrière le Poisson Rouge des Spiritueux Raynault!

Par sa couleur, elle rappelle l’amour, le feu et la passion. Cette liqueur de cannelle épicée est aussi bonne en shooter que dans un bon café réconfortant. Avec son côté sucré et épicé, elle se prend bien avec des amis autour d’un feu ou même dans un party à la maison. Le Poisson Rouge se marie bien avec le citron pour en faire un beau cocktail suret et sucré.

Le Poisson Rouge réchauffe votre petit cœur à la cannelle sans même y penser. Brûles-tu de l’essayer?

Apprenez-en plus au lesspiritueuxraynault!

Les Spiritueux Raynault – Gin-ette

Un gin qui a de la voix!

Les Spiritueux Raynault vous présentent le Gin-ette, un gin fabriqué ici à l’effigie de cette grande dame nationale et la plus belle voix du Québec : madame Ginette Reno. Avec son goût raffiné d’écorces de citron, de cardamome et de coriandre, il saura vous en-chanter!

Le Gin-ette a su capturer l’essence de la tisane préférée de Mme Reno, celle de la camomille. Avant chaque concert, elle prend cette tisane religieusement avec un soupçon de miel. On pourrait aller jusqu’à dire que c’est le secret de sa grande voix! Le Gin-ette s’accorde très bien avec le tonique, il se mélange véritablement bien avec du jus ou également avec du soda. Il suffit juste de rajouter un morceau de citron et c’est prêt!

Vous avez envie de chanter? Prenez un verre de Gin-ette et le tour est joué!

Apprenez-en plus au lesspiritueuxraynault!

Rhum Acolytes

Spiritueux Acolytes : des rhums qui rassemblent

C’est le comédien Michel-Olivier Girard qui est derrière ce projet. En faisant équipe avec la distillerie québécoise Blue Pearl ainsi que le propriétaire du populaire 132 Bar Vintage Jean-Max Giguère, Michel-Olivier a voulu créé des rhums aromatisés qui n’ont absolument rien de banal.

Délicieux sur glace ou en cocktails, ces spiritueux se déclinent en deux saveurs franchement invitantes : racinette ou vanille. Les goûts sont subtils et très bien balancés. Coup de cœur pour celui à la racinette, savoureux et surtout unique en son genre!

Le mot d’ordre chez Acolytes? Rassembleur! En effet, chacune des bouteilles comporte un crayon afin de laisser libre cours à son imagination et de personnaliser sa bouteille en compagnie de ses acolytes! Un ajout original à un espace cocktail à la maison qui ne laissera personne indifférent en cette période estivale.

Apprenez-en plus au rhumacolytes.ca!

Les Esprits tordus, Distillerie paysanne

Découvrez de nouvelles contrées

Situé à 50 minutes du centre-ville de Montréal, à L’Assomption, pittoresque village en territoire agricole, Les Esprits tordus est une destination idéale pour votre excursion d’un jour. Vous y découvrirez producteurs maraîchers, parcs, circuit canotable, restaurants, spectacles, microbrasseries et une nouvelle distillerie paysanne. Les Esprits tordus vous attend pour vous faire découvrir ses vergers d’arbres fruitiers cultivés en permaculture, ses projets d’économie circulaire et ses produits uniques disponibles seulement à sa boutique!

Formée dans le sud de la France, l’équipe de Les Esprits tordus utilise les méthodes ancestrales des bouilleurs de cru français pour travailler minutieusement la matière première bien québécoise et créer des produits d’une douceur incomparable. Venez déguster son eau-de-vie de raisin à la fleur de sureau et à la framboise noire et son spiritueux de bière à la baie d’argousier de style whisky.

Des produits originaux qui vous amènent à des endroits peu explorés encore dans le monde des spiritueux québécois. À bientôt!

Apprenez-en plus au lesespritstordus.com!

Sober Carpenter

Pour célébrer chaque moment

Découvrez le nouveau format des bières sans alcool de la Microbrasserie Sober Carpenter, parfait pour l’été! La nouvelle caisse de quatre est maintenant disponible dans les épiceries!

Toujours autant de goût, dans de plus petites cannettes de 355 ml plus faciles à apporter partout avec vous pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Dégustez les bières sans alcool de la Microbrasserie Sober Carpenter, plusieurs fois récompensées. Sa gamme variée – IPA, Blanche, Rousse, Blonde, Session IPA Bio et même un Cidre désalcoolisé – offre des options désaltérantes de haute qualité et pour tous les goûts pour célébrer chaque moment.

Les bières sans alcool de Sober Carpenter sont si bonnes que vous ne ferez plus de compromis sur le goût si vous souhaitez aussi adopter un mode de vie plus sain. Trouvez l’épicerie la plus proche de chez vous.

Apprenez-en plus au sobercarpenter.com!

Brasserie Mille-Îles inc.

Savoir-faire et tradition

Ancrée dans la région de Lanaudière, la Brasserie Mille-Îles valorise les savoir-faire ancestraux en offrant des bières authentiques dans le respect des plus grandes traditions de brassage.

Essayez la Sure Bleuets & Hibiscus Sans Alcool, infusée d’un mélange de pétales d’hibiscus, de bleuets, de pommes, de baies de sureau, de groseilles et de pétales de bleuets! Cette sure sans alcool présente un bouquet d’arômes fruités et des saveurs de petites baies surettes.

En collaboration avec La Maison du Bleuet de Saint-Félicien.

Apprenez-en plus au brasseriemilleiles.com!

Echo Session Ales

Une sour qui goûte le bleuet pour vrai!

Faible en alcool, mais pas en fun! C’est le mantra des brasseurs de chez Echo Session Ales, qui se spécialisent en bière faible en alcool depuis 2019.

« Si les bleuets pouvaient te donner une gifle en pleine face avec un gant de vanille, ça goûterait ça! », explique très sérieusement le brasseur en croquant dans un bleuet. « Dans cette bière, le bleuet est la vedette; l’açaï vient jouer un rôle de support par sa douceur et son goût franc et la vanille vient supporter le fruit en lui donnant du oomph – juste assez, pas trop. »

Il nous rappelle aussi que la clé, c’est l’équilibre! (C’est réussi) La sour Bleuet-Açaï-Vanille à 3.5 % d’alcool est une sour rafraîchissante et douce qui appelle au soleil et à la détente, sur le bord d’une piscine. Disponible partout où l’on vend de la micro!

Apprenez-en plus au echosessionales.com!

Clever Mocktails

Rafraîchissement estival

Un nouveau Mocktail a rejoint la gang Clever Mocktails! Cette Clever Margarita sans sucre ne vous quittera pas de l’été.

Pourquoi allez-vous l’adorer? Parce que c’est une Margarita sans alcool délicate, sans sucre et sans calorie, mais surtout pour son infusion artisanale de pelures de citron, d’orange, de lime et de poivre rose ainsi que son soupçon de sel marin. Elle vous rafraîchira tout l’été, où que vous soyez. Prochainement en vente en ligne et dans vos épiceries; restez à l’affût!

Pourquoi les mocktails Clever Mocktails goûtent le ciel? Ils partagent le même secret : ils sont fabriqués à partir d’infusions botaniques. Le Mojito, le Gin & Tonic, le Gin & Tonic Rose, le Moscow Mule, la Sangria et la nouvelle Margarita sont de malins mélanges d’herbes et épices finement choisies, infusées puis distillées traditionnellement dans un alambic en cuivre afin de capturer toutes leurs vibrantes saveurs.

Apprenez-en plus au clevermocktails.com!

Cidrerie Milton

Passion, connaissances et expertise

Les vergers existent depuis 1927 et la Cidrerie est née en 2017 grâce à la passion, les connaissances et l’expertise de Marc-Antoine Lasnier, 4e génération à la tête de l’entreprise. Depuis, six gammes de produits ont vu le jour contenant chacune plusieurs saveurs et distribuées à travers le Québec, soit en épicerie, AQ et restaurant.

La gamme Milton star : cocktail de cidre (style prêt à boire); la gamme CID : LE cidre qui convient à tous, LA plus belle porte d’entrée pour découvrir le cidre avec une gamme qui s’adresse à tous, mais qui est de grande qualité; la gamme Nature : cidres fermentés en bouteille, un peu l’équivalent du vin nature; la gamme Explo : très geek, pour consommateur averti! Les recettes ont été inspirées des voyages de Marc-Antoine en Europe… lieu où le cidre coule en ABONDANCE. Finalement, la gamme Coccinelle : sans alcool, délicieuse autant pour les enfants que les parents avec aucun sucre ajouté.

Bref, la Cidrerie Milton est la seule cidrerie à s’adresser à tous types de palais!

Apprenez-en plus au cidreriemilton.com!

