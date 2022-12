TRINQUONS! – Les découvertes de décembre 2022

Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

Distillerie 3 Lacs

Un rhum exotique se dévoile

L’équipe de la Distillerie 3 Lacs est fière de présenter son tout premier rhum : le rhum épicé 3 Lacs! Laissez-vous tenter par ses doux arômes de vanille et d’écorce d’orange juste assez épicées. Le caractère envoûtant du rhum épicé 3 Lacs saura donner du kick à vos cocktails les plus classiques tout comme à vos recettes improvisées.

En panne d’inspiration? La recette All I want for Christmas is you sera tout indiquée pendant le temps des Fêtes pour réchauffer les soirées les plus froides. Vous cherchez plutôt à épater vos convives? Le Santa Sour sera de mise! Pour le réussir, munissez-vous également de la liqueur d’orange 3 Lacs, un spiritueux doux et raffiné qui saura plaire aux amateurs de spiritueux d’exception. Les deux produits sont offerts à la SAQ.

Toutes les recettes signées 3 Lacs sont élaborées avec amour et sont disponibles dans la section cocktail du site Web de la distillerie.

Pour plus d’info : distillerie3lacs.ca!

Les Spiritueux Iberville

L’Amaretto du temps des Fêtes!

L’Amaretto Miele des Spiritueux Iberville offre un bouquet emballant de camomille, de sésame grillé, de poire et d’amande. Un classique du temps des Fêtes!

Ces parfums, délicats et réconfortants, ont donné l’inspiration pour pousser ce produit encore plus loin avec la création de la version prête-à-boire du classique Amaretto Sour, le Miele Sour Limonade. Une boisson effervescente avec les saveurs de l’Amaretto Miele à laquelle s’ajoute l’acidité d’un vrai jus de citron pour créer la boisson par excellence pour vos plus beaux moments de célébrations!

Idée de cocktail – Espresso Martini Miele

Ingrédients 2 onces d’amaretto Miele 1/2 once de liqueur de café 1 once d’espresso Garniture : grains de café

Préparation Ajoutez l’amaretto Miele, la liqueur de café et l’espresso dans un shaker rempli de glace et secouez. Filtrez dans un verre à cocktail préalablement refroidi. Garnissez avec 3 grains de café.



Rendez-vous au spiritueux-iberville.com pour plus de détails.

Distillerie Wabasso

Élixir tropical et crème vegan friendly!

Dès la nuit tombée, le nouveau et envoûtant Rhum Mana, qui met en vedette la mangue juteuse et l’ananas doré, passe en mode fluorescent. Ce n’est pas sorcier, mais presque! Peu importe l’heure où le soleil se couche, il n’est jamais trop tôt pour éveiller les esprits.

Ce n’est pas parce que Noël est différent cette année que le père Noël prend congé! Pourquoi ne pas remplacer le traditionnel verre de lait près de la cheminée par de la Crèmette, la crème de la crème des crèmes sans crème? Première crème alcoolisée imaginée et élaborée au Québec qui peut se vanter d’être vegan friendly, elle est parfaite pour ceux qui ne tolèrent pas les produits laitiers. Ce nouveau classique saura à tout coup combler celui ou celle (peut-être que mère Noël aidera son conjoint à faire la tournée!) qui le boira.

Apprenez-en plus au distilleriewabasso.com!

Distillerie de Montréal

S’offrir la gamme Rosemont pour le temps des Fêtes!

Coffret découverte Rhum : à mettre sous le sapin! Curieux et amateurs seront comblés avec ce coffret des rhums incontournables de la Distillerie de Montréal : Blanc, Épicé, Ananas, Après-ski… l’idéal pour s’initier au monde des rhums.

Baba au rhum : de l’apéro au dessert! Ce produit riche peut être consommé à l’apéro en donnant une touche vanillée au daiquiri ou en liqueur pour agrémenter café, glaces et bien d’autres desserts!

Rhum à l’ananas : pimpant et gorgé de plaisir! Ce rhum aux multiples facettes décline en douceur ses notes gourmandes pour raviver vos sens. La vivacité de l’ananas Gold du Costa Rica mûri à point trouve son équilibre aux côtés d’un rhum de mélasse vieilli, le tout enrobé d’un caramel velouté. Cette friandise à boire déploie fraîcheur et réconfort. Cheers à votre temps des fêtes!

distilleriedemontreal.com pour plus d’info!

Parcourez les éditions précédentes!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.